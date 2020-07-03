Капитальный ремонт дороги к международному аэропорту Южно-Сахалинск начался в Сахалинской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Специалисты подвели инженерные коммуникации и перешли к устройству дорожного полотна. В течение нескольких месяцев предстоит уложить новый асфальт. При этом трасса получит четыре полосы вместо двух, обзаведется двумя автобусными остановками, тротуарами по обеим сторонам и системой освещения", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, во время проведения работ автомобильное движение перекрываться не будет, транспорт будет двигаться по полосам поочередно. Госконтракт на капитальный ремонт трассы, которая связывает Южно-Сахалинск с аэропортом, заключен на принципах жизненного цикла. Это означает, что подрядчик в течение трех лет будет осуществлять содержание участка.

Всего на Сахалине в этом году по нацпроекту заасфальтируют более 8 километров автодорог регионального значения и еще 17 километров в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Также запланирована и модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, оснащение участков улично-дорожной сети ограждениями. Ход дорожных работ находится на постоянном контроле регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Работа проводится по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Они завершатся в течение этого года. Капремонт трассы имеет большое значение для жителей Южно-Сахалинска, так как она ведет не только к главному аэропорту области, но и ко многим социально значимым объектам.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9 процентов, вдвое увеличена (до 85 процентов) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Аэропорт

Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) является международным аэропортом федерального значения, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в компании "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация - присоединение филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 10 городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы.