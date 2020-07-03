Новое отдающее устройство для производства оптических волокон

Представленная компанией Maillefer новая модель отдающего устройства для оптических волокон типа PM 265 рассчитана на катушки ёмкостью 50 км и имеет характеристики, аналогичные тем, которыми обладает модель типа PM 305, но отличается значительно более коротким временем настройки. Приводимое в действие высокооборотным двигателем отдающее устройство предназначено для использования на разнообразных линиях наложения вторичного покрытия на оптические волокна. Рамки на шесть катушек могут объединяться в несколько конфигураций для намотки в общей сложности до 24 волокон. Натяжение волокна контролируется точным образом при помощи пневматических роликов регулирования натяжения. По умолчанию катушки находятся за дверцами. Это повышает безопасность оператора на высокоскоростных линиях.

Функция быстрой настройки сокращает время настройки на 70% при разделении необходимого количества волокон. Отдающие устройства работают либо на верхней, либо на нижней секции в любой фиксированный момент времени. Пока одна секция работает, другая секция готовится к следующему запуску.

Преимущества новой модели отдающего устройства типа PM 265:

Компактная компоновка рамы для уменьшения площади, занимаемой отдающим устройством

Высокая точность натяжения для контроля избыточной длины волокна на высоких скоростях

Эксплуатационные характеристики аналогичны характеристикам модели типа PM 305

Функция быстрой настройки повышает общую эффективность отдающего устройства

Принимает стандартные катушки с 50 км волокна.



