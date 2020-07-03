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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2020 года уменьшилось на 6,0 % по сравнению с июнем 2019 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июне 2020 года уменьшилось на 6,0 % по сравнению с июнем 2019 года

3 июля 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2020 года составило 72,9 млрд кВт•ч, что на 6,0 % меньше объема потребления за июнь 2019 года. Потребление электроэнергии в июне 2020 года в целом по России составило 74,1 млрд кВт•ч, что на 5,9 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В июне 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 73,8 млрд кВт•ч, что на 6,4 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2020 года составила 75,0 млрд кВт•ч, что на 6,3 % меньше выработки в июне прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 33,7 млрд кВт•ч, что на 21,3 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 18,6 млрд кВт•ч (на 23,1 % больше уровня июня 2019 года), выработка АЭС – 16,4 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня июня 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,8 млрд кВт•ч (на 6,6 % больше уровня июня 2019 года).

Рост выработки на ГЭС обусловлен многоводной гидрологической обстановкой. Снижение выработки на ТЭС связано с ростом производства электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижением электропотребления в июне.

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июне 2020 года зафиксирован 11.06.2020 в 12:00 по московскому времени и составил 111 746 МВт, что ниже максимума потребления мощности в июне 2019 года на 8 631 МВт (7,2 %).

Среднемесячная температура воздуха в июне текущего года по ЕЭС России составила 17,1 °C что на 0,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года. Незначительное отклонение среднемесячной температуры не оказало существенного влияния на потребление электроэнергии в июне текущего года.

Данные за июнь 2020 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно июня 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно июня

2019 года, %

Востока

3,0

1,3

2,6

2,7

Сибири

14,8

0,2

15,1

-1,1

Урала

17,3

-3,9

17,3

-9,9

Средней Волги

8,1

3,5

7,4

-8,7

Центра

15,4

-6,2

17,0

-3,4

Северо-Запада

7,2

-14,5

6,3

-5,2

Юга

7,9

-4,7

7,2

-12,3

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2020 года в целом по России составило 526,3 млрд кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 517,7 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось, на 3,4 % и 3,3 % соответственно.

С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 532,3 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – июне 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев 2020 года составила 523,7 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 4,1 % по ЕЭС России и 4,0 % по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 281,8 млрд кВт•ч, что на 12,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 104,5 млрд кВт•ч (на 22,0 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года), выработка АЭС – 103,1 млрд кВт•ч (на 0,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 32,8 млрд кВт•ч (на 5,4 % больше показателя января – июня 2019 года).

Данные за шесть месяцев 2020 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – июня 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – июня 2019 года, %

Востока

22,5

2,4

21,1

3,4

Сибири

103,9

-0,7

105,3

-1,2

Урала

124,3

-7,4

124,7

-4,4

Средней Волги

56,1

2,0

51,5

-6,0

Центра

110,8

-5,5

118,9

-2,1

Северо-Запада

55,0

-5,5

46,9

-2,8

Юга

51,1

-1,7

49,4

-3,2

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

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