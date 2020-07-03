По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2020 года составило 72,9 млрд кВт•ч, что на 6,0 % меньше объема потребления за июнь 2019 года. Потребление электроэнергии в июне 2020 года в целом по России составило 74,1 млрд кВт•ч, что на 5,9 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В июне 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 73,8 млрд кВт•ч, что на 6,4 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2020 года составила 75,0 млрд кВт•ч, что на 6,3 % меньше выработки в июне прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 33,7 млрд кВт•ч, что на 21,3 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 18,6 млрд кВт•ч (на 23,1 % больше уровня июня 2019 года), выработка АЭС – 16,4 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня июня 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,8 млрд кВт•ч (на 6,6 % больше уровня июня 2019 года).

Рост выработки на ГЭС обусловлен многоводной гидрологической обстановкой. Снижение выработки на ТЭС связано с ростом производства электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижением электропотребления в июне.

Максимум потребления мощности ЕЭС России в июне 2020 года зафиксирован 11.06.2020 в 12:00 по московскому времени и составил 111 746 МВт, что ниже максимума потребления мощности в июне 2019 года на 8 631 МВт (7,2 %).

Среднемесячная температура воздуха в июне текущего года по ЕЭС России составила 17,1 °C что на 0,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года. Незначительное отклонение среднемесячной температуры не оказало существенного влияния на потребление электроэнергии в июне текущего года.

Данные за июнь 2020 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно июня 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно июня 2019 года, % Востока 3,0 1,3 2,6 2,7 Сибири 14,8 0,2 15,1 -1,1 Урала 17,3 -3,9 17,3 -9,9 Средней Волги 8,1 3,5 7,4 -8,7 Центра 15,4 -6,2 17,0 -3,4 Северо-Запада 7,2 -14,5 6,3 -5,2 Юга 7,9 -4,7 7,2 -12,3

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2020 года в целом по России составило 526,3 млрд кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 517,7 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось, на 3,4 % и 3,3 % соответственно.

С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 532,3 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – июне 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев 2020 года составила 523,7 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 4,1 % по ЕЭС России и 4,0 % по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 281,8 млрд кВт•ч, что на 12,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 104,5 млрд кВт•ч (на 22,0 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года), выработка АЭС – 103,1 млрд кВт•ч (на 0,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 32,8 млрд кВт•ч (на 5,4 % больше показателя января – июня 2019 года).

Данные за шесть месяцев 2020 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – июня 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – июня 2019 года, % Востока 22,5 2,4 21,1 3,4 Сибири 103,9 -0,7 105,3 -1,2 Урала 124,3 -7,4 124,7 -4,4 Средней Волги 56,1 2,0 51,5 -6,0 Центра 110,8 -5,5 118,9 -2,1 Северо-Запада 55,0 -5,5 46,9 -2,8 Юга 51,1 -1,7 49,4 -3,2

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.