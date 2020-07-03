Изобретатель ветротурбины Хенрик Стисдал
3 июля 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 2020 года составило 72,9 млрд кВт•ч, что на 6,0 % меньше объема потребления за июнь 2019 года. Потребление электроэнергии в июне 2020 года в целом по России составило 74,1 млрд кВт•ч, что на 5,9 % меньше аналогичного показателя 2019 года.
В июне 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 73,8 млрд кВт•ч, что на 6,4 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в июне 2020 года составила 75,0 млрд кВт•ч, что на 6,3 % меньше выработки в июне прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в июне 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 33,7 млрд кВт•ч, что на 21,3 % меньше, чем в июне 2019 года. Выработка ГЭС составила 18,6 млрд кВт•ч (на 23,1 % больше уровня июня 2019 года), выработка АЭС – 16,4 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня июня 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,8 млрд кВт•ч (на 6,6 % больше уровня июня 2019 года).
Рост выработки на ГЭС обусловлен многоводной гидрологической обстановкой. Снижение выработки на ТЭС связано с ростом производства электроэнергии на ГЭС и АЭС и снижением электропотребления в июне.
Максимум потребления мощности ЕЭС России в июне 2020 года зафиксирован 11.06.2020 в 12:00 по московскому времени и составил 111 746 МВт, что ниже максимума потребления мощности в июне 2019 года на 8 631 МВт (7,2 %).
Среднемесячная температура воздуха в июне текущего года по ЕЭС России составила 17,1 °C что на 0,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года. Незначительное отклонение среднемесячной температуры не оказало существенного влияния на потребление электроэнергии в июне текущего года.
Данные за июнь 2020 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно июня 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно июня
2019 года, %
|
Востока
|
3,0
|
1,3
|
2,6
|
2,7
|
Сибири
|
14,8
|
0,2
|
15,1
|
-1,1
|
Урала
|
17,3
|
-3,9
|
17,3
|
-9,9
|
Средней Волги
|
8,1
|
3,5
|
7,4
|
-8,7
|
Центра
|
15,4
|
-6,2
|
17,0
|
-3,4
|
Северо-Запада
|
7,2
|
-14,5
|
6,3
|
-5,2
|
Юга
|
7,9
|
-4,7
|
7,2
|
-12,3
Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2020 года в целом по России составило 526,3 млрд кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 517,7 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось, на 3,4 % и 3,3 % соответственно.
С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 532,3 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – июне 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за шесть месяцев 2020 года составила 523,7 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 4,1 % по ЕЭС России и 4,0 % по России в целом.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение шести месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 281,8 млрд кВт•ч, что на 12,8 % меньше, чем в январе – июне 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 104,5 млрд кВт•ч (на 22,0 % больше, чем за шесть месяцев 2019 года), выработка АЭС – 103,1 млрд кВт•ч (на 0,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 32,8 млрд кВт•ч (на 5,4 % больше показателя января – июня 2019 года).
Данные за шесть месяцев 2020 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июня 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – июня 2019 года, %
|
Востока
|
22,5
|
2,4
|
21,1
|
3,4
|
Сибири
|
103,9
|
-0,7
|
105,3
|
-1,2
|
Урала
|
124,3
|
-7,4
|
124,7
|
-4,4
|
Средней Волги
|
56,1
|
2,0
|
51,5
|
-6,0
|
Центра
|
110,8
|
-5,5
|
118,9
|
-2,1
|
Северо-Запада
|
55,0
|
-5,5
|
46,9
|
-2,8
|
Юга
|
51,1
|
-1,7
|
49,4
|
-3,2
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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