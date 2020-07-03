На Сахалине и Курилах из-за повреждения кабеля пропал интернет

На Сахалине и Курилах из-за повреждения магистрального кабеля «Ростелекома» во время строительных работ пропал интернет. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «РИА Новости».

«Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе», — уточнила пресс-служба, добавив, что повреждение кабеля произошло во второй половине дня.

Специалисты «Ростелекома» выехали на место происшествия для устранения аварии. Как отметила компания, связь частично восстановлена, завершить работы обещают в ближайшее время.



«Сахалин.инфо» уточняет, что кабель повредили в Хабаровском крае, на участке Тумин — Высокогорный, и в Сахалинской области в селе Гастелло. Издание пояснило, что регион с материковой частью России связывают два магистральных оптоволоконных кабеля. Если их повреждают судно или строители во время проведения земляных работ, в области нарушается работа интернета.



В апреле из огнестрельного оружия повредили магистральный кабель «Ростелекома» в Якутии. В результате местные абоненты провайдера остались без связи.

Фото: Jochen Tack / imagebroker / Global Look Press