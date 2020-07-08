7 июля 2020 года на выставке «ИННОПРОМ ONLINE» обсудили перспективы традиционных и новых конструктивных материалов в рамках панельной дискуссии «Композиты и металлы: какие материалы будут актуальными через 10 лет». Композитный дивизион Росатома UMATEX выступил партнёром дискуссии.

В панельной дискуссии приняли участие генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский, руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «Роснано» Алишер Каланов, директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам компании «Северсталь» Андрей Лаптев, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга и другие.

В частности, генеральный директор UMATEX/Росатом Александр Тюнин в ходе дискуссии отметил уникальные характеристики композитов: легкий вес, повышенную прочность, антикоррозийные характеристики и долговечность. По его словам, композитные материалы имеют важное значение в отрасли авиастроения, инфраструктуры, строительства, судостроения, энергетики и других отраслях. Так ведущие международные авиастроители Airbus и Boeing увеличили долю композитных материалов в создании самолетов до 50%, что привело к снижению веса самолета до 20%, топливной экономии и снижению выбросов. «Фактически это деньги, экология, сокращение числа конструкционных элементов. Началась экономия на сборочных процессах и снижение стоимости обслуживания на всем жизненном цикле», - аргументировал Александр Тюнин. В числе трендов увеличения доли применения композитов в России и мире спикер упомянул ветроэнергетику, солнечную и атомную энергетику, электромобили, топливные баллоны – метановые, водородные, беспилотные аппараты, спортивный инвентарь.

Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц отметил, что наиболее успешно новые материалы внедряются в тех отраслях, где они не вступают в конфликт со старыми: «Например в ветроэнергетике, которая появилась относительно недавно. Никому в голову не приходило пытаться в индустриальном масштабе применить что-нибудь кроме композитов для производства лопастей. Поэтому, чем больше будет новых изделий, тем больше новые поколения инженеров будут смотреть на применение материалов без предвзятости и привычек к чему-то, тем быстрее туда будут проникать композиты, о которых мы говорим». По его мнению, востребованной также будет комбинация металлов и композитов: «Если мы говорим про ту же авиацию или автопром, то металлические компоненты, сделанные с современными подходами, с использованием методов бионики, и комбинации металлов и композитов, это ключ, в том числе, к консервативным отраслям, к которым относится и наш традиционный бизнес – производство турбин».

Генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский разделил оптимизм коллег относительно роста применения композитных материалов. Вместе с тем он отметил, что этот рост тормозит высокая стоимость материалов. «Не большой секрет для всех, что на данный момент композитные конструкции значительно дороже, чем любые традиционные металлические конструкции. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы не можем использовать композитные конструкции в очень многих отраслях экономики, которые не связаны с возможностью высоких барьеров».

В качестве еще одного барьера эксперты отметили нехватку квалифицированных кадров в отрасли композитов. Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, считает, что специалист в этой области должен обладать рядом уникальных компетенций, таких как химическая технология, материаловедение, основы цифрового проектирования композиционных материалов. Спикер рассказал, что в ближайшее время в университете будет открыт научно-образовательный центр «Технологии искусственных и синтетических волокон». «Но уже сейчас с такими индустриальными партнерами, как UMATEX («Росатом») и «Сибур» мы создали совместные бакалаврские и магистерские программы. Университет развивает технологии переработки композиционных материалов. Важно, чтобы выпускники университета понимали свою ответственность перед окружающей средой и работали в области зелёной химии. Появление новых способов утилизации и переработки гарантирует здоровое будущее не только страны, но и планеты», - резюмировал Александр Мажуга.

Еще один важный инструмент, который призван подстегнуть развитие рынка композитов в России – поддержка со стороны государства. Александр Тюнин рассказал, что Правительство Российской Федерации утвердило дорожную карту Росатома «Технологии новых материалов и веществ». Центром компетенций по направлению ПКМ в рамках «дорожной карты» определен Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», созданный по инициативе UMATEX в 2018 году на территории Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей. В конце 2020 года к территории функционирования Кластера присоединятся Тульская и Ульяновская области. На площадке Кластера предусмотрено формирование Экспертного совета, основной задачей которого станет экспертиза проектов и мероприятий, планируемых к включению в «дорожную карту».

Для справки:

Компания UMATEX - единственный производитель углеродного волокна в России, располагающий масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов. Дивизион включает в себя промышленные производства углеродного волокна (УВ) ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» в Республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске. В числе наших предприятий также производство тканей и препрегов АО «Препрег-СКМ» в Москве и ООО «Препрег-Дубна» в Московской области, ООО «Порше современные материалы» в Калужской области, компания по производству спортивного инвентаря «Заряд» в Татарстане, два Торговых дома в Чехии и Китае. Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров, УВ, связующих и препрегов. С целью развития рынка композитов дивизион образовал межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской и Саратовской областях. До конца 2020 года в него войдут Тульская и Ульяновская области.

Источник: Пресс-служба компании UMATEX