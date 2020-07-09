Специалисты, реализующие проект прокладки самой длинного в мире подводного кабеля, прошли половину пути. Это достижение инженерного искусства обеспечит возможность совместного использования гидроэнергии с нулевым выбросом углерода потребителями в Норвегии и Великобритании.

Совместный проект компаний National Grid и Statnett предусматривает создание подводной кабельной системы North Sea Link, которая объединит электроэнергетические системы Великобритании и Норвегии. Прежде чем проложить кабель в Норвегии, команде специалистов вначале необходимо было решить проблему прохождения кабеля через красивое озеро, в котором нельзя было использовать кабелеукладочное судно. Пришлось транспортировать материалы по частям и построить собственную специальную плавающую платформу. Такая операция выполнялась впервые в Норвегии, и строительство платформы потребовало ежедневной работы 25 человек в течение 11 дней. Уникальная операция на озере Сулдалсватнет (Suldalsvatnet) явилась началом процесса прокладки кабеля на норвежской стороне. Работы велись на глубине до 210 метров, прокладка 2,8 км параллельных подводных кабелей осуществлялась с платформы размером 43x15 метра, эквивалентной размеру двух теннисных кортов. Оборудование, необходимое для проклдки кабеля, было установлено на платформе, и в течение 12 часов 150 тонн кабеля были погружены на борт. Платформа удерживала всё необходимое оборудование, которое обычно находится на кабелеукладочных суднах.

Г-н Нигел Вильямс (Nigel Williams), директор по строительству системы National Grid North Sea Link, отметил выдающееся инженерное искусство при выполнении этой операции по прокладке высоковольтных кабелей ниже уровня морского дна. Труднопроходимая местность, глубина вод и все это во время пандемии – сделали выполнение задачи особенно трудным. Тем не менее, все графики реализации проекта были соблюдены. Теперь предстоит проложить кабель от фьордов в Сулдале (Suldal) до Норвежского моря этим летом. Работы будут продолжаться до конца года, и в 2021 году будет завершена прокладка двух параллельных кабелей длиной 780 км между г. Камбоис (Cambois), графство Нортумберленд (Northumberland) в Великобритании и г. Квиллдал (Kvilldal) в Норвегии. Подводная кабельная система North Sea Link будет самой протяжённой в мире.

В 2021 году эта система с предельной пропускной способностью 1,4 ГВт будет введена в эксплуатацию, и Великобритания сможет импортировать достаточные объёмы чистой электроэнергии для обеспечения 1,4 миллионов домохозяйств.



