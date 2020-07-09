В реконструкцию аэропорта "Симферополь" вложат 3 млрд рублей

В Международном аэропорту «Симферополь» в Крыму вскоре начнутся работы третьего этапа реконструкции аэропортового комплекса, сообщает RosTender.info.

Госкомитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер на выполнение работ третьего этапа строительства, заказчиком вступает «Международный аэропорт «Симферополь». Максимальная стоимость контракта с победителем тендера составит 3 млрд 75 млн рублей. В качестве источника финансирования в материалах тендера указаны «собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, оформленных взносом в уставной капитал».

На этом этапе планируется расширить перрон, построив участок на 8 стоянок воздушных судов типа А-321-200. Перрон оснастят оборудованием для технического обслуживания самолетов. Также будут построены три новые рулежные дорожки, в том числе одна скоростная, установлено светосигнальное и другое необходимое оборудование. Ширина каждой дорожки составит 44 метра (с боковыми полосами безопасности).

Заявки на участие в тендере принимают до 30 июля, конкурсная комиссия подведет его итоги 6 августа. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет завершить запланированные работы к началу июля 2021 года.

