"Дом Роналда Макдоналда" появится в районе Северное Тушино

"Качество финального продукта зависит от... "
10 июля 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Земельный участок площадью 0,2 га выделят благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» на северо-западе столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Территория находится на ул. Героев Панфиловцев, вл. 28 в районе Северное Тушино.
«Там расположена Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой. Рядом с ней появится бесплатная семейная гостиница. Здесь смогут временно проживать родители ребят, которые лечатся в больнице», – сказала Анастасия Пятова.
На территории планируется возвести двухэтажное здание площадью порядка 1,3 тыс. кв. метров. В нем смогут разместиться 26 семей.
«Участок передан Фонду в аренду на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет. Изменения в правила землепользования и застройки будут вынесены на общественные обсуждения», – отметила Пятова.
Предоставление земельного участка и внесение изменений в ПЗЗ столицы одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.
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