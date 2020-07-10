"Дом Роналда Макдоналда" появится в районе Северное Тушино

Земельный участок площадью 0,2 га выделят благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» на северо-западе столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Территория находится на ул. Героев Панфиловцев, вл. 28 в районе Северное Тушино.

«Там расположена Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой. Рядом с ней появится бесплатная семейная гостиница. Здесь смогут временно проживать родители ребят, которые лечатся в больнице», – сказала Анастасия Пятова.

На территории планируется возвести двухэтажное здание площадью порядка 1,3 тыс. кв. метров. В нем смогут разместиться 26 семей.

«Участок передан Фонду в аренду на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет. Изменения в правила землепользования и застройки будут вынесены на общественные обсуждения», – отметила Пятова.

Предоставление земельного участка и внесение изменений в ПЗЗ столицы одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

