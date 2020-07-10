Американская компания Electrify America LLC объявила о завершении работ над первой сетью зарядных станций для электромобилей, проходящей через всю страну, от Восточного до Западного побережья – от Вашингтона, округ Колумбия, до Лос-Анджелеса на юге Калифорнии.

Новая сеть станций быстрой зарядки электромобилей (direct current fast charger network, DCFC) расположена на территории 11 штатов. Среднее расстояние между станциями составляет около 113 км, общая протяженность маршрута – более 4 300 км. К сентябрю текущего года Electrify America планирует открыть вторую такую же сеть – из Джэксонвилла, штат Флорида, до калифорнийского Сан-Диего. Наряду с маршрутами с востока на запад компанией уже построены DCFC-коридоры как вдоль Восточного, так и Западного побережья – от Портленда, штат Мэн, до Майами, штат Флорида и от Сиэтла, штат Вашингтон, до Сан-Диего соответственно.

По ряду прогнозов, количество электромобилей в США к 2030 г. вырастет до 35 млн, при этом для обслуживания хотя бы 20 млн машин в ближайшие десять лет потребуются инвестиции в размере от $ 75 до 125 млрд. Количество зарядных станций в стране, в свою очередь, за последние пять лет увеличивалось на ≈40% ежегодно, и этот показатель должен сохраниться в течение следующего десятилетия, чтобы не отставать от ожидаемого роста числа электромобилей. В такой ситуации инвестиции в развитие генерации и технологий накопления энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и покрытия пиковых нагрузок должны составить от $ 30 до 50 млрд, в модернизацию электрических сетей – от $ 15 до 25 млрд, в строительство инфраструктуры для конечного потребителя – от $ 30 до 50 млрд.

Официальный сайт Electrify America