23 июня 2020 года в г. Красногорске Московской области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области. В работе комиссии приняла участие руководитель ЦМТУ Росстандарта Марина Калинникова.

На заседании комиссии обсуждались вопросы:

о мерах, принимаемых для пресечения незаконного оборота фальсифицированной продукции животного происхождения, меры по обеспечению поставок качественных продуктов питания при государственных закупках в Московской области;

о ходе реализации приоритетного проекта "Маркировка лекарственных препаратов" в Московской области;

о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, поставляемой в учреждения бюджетной сферы на территории Московской области;

о мерах, направленных на противодействие незаконному обороту кабельной продукции энергетического назначения на территории Московской области.

В своём выступлении Марина Калинникова сообщила, что кабельная продукция - это очень специфическая продукция. Знаний рядового гражданина недостаточно, для того чтобы внешним осмотром определить, соответствует ли сопротивление токопроводящих жил, толщина изоляции, показатели пожарной безопасности. Поэтому здесь очень важна помощь профессионалов, таких как НП "Ассоциация Электрокабель".

В следствии специфики кабельной продукции жалоб на ненадлежащее качество кабельной продукции от граждан и юридических лиц поступает незначительное количество. Значительная часть контролируемого кабеля не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по толщине изоляции, сопротивлению изоляции токоведущих жил, показателям пожарной безопасности, маркировке продукции. Недобросовестные производители кабельной продукции, стремясь к максимальной прибыли, экономят на металле, уменьшая диаметр токопроводящей жилы, используют низкокачественные материалы в изоляции и оболочке, не соблюдают технологию изготовления.

Другая распространённая проблема связана с тем, что на рынке все чаще появляются «двойники» ГОСТовских силовых кабелей с похожим обозначением марки, которые изготавливаются по ТУ. На маркировке кабеля крупным шрифтом указывают ГОСТ, а мелким шрифтом - обозначение ТУ. Однако такой кабель по своим эксплуатационным свойствам на несколько порядков ниже, чем кабель схожей марки, изготовленный по ГОСТ. Введённый в заблуждение потребитель приобретает продукцию, которая заведомо не может выдержать необходимую энергетическую нагрузку.

По мнению Калинниковой, необходимо продолжать строительными организациями добровольный документарный мониторинг кабельной продукции, поставляемой на объекты строительства Московской области, информацию о выявленных нарушениях направлять в ЦМТУ Росстандарта для инициализации внеплановых проверок с проведением испытаний.

Источник: ЦМТУ Росстандарта