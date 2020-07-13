Государственная дума убрала из пакета законопроектов о так называемой регуляторной гильотине ряд положений с учетом предложений депутатов, сообщил в понедельник замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Ряд поправок правительства, предложенных ко второму чтению, были скорректированы, в том числе исходя из предложений депутатов. В целом из законопроекта были исключены такие положения, как контрольно-надзорное производство, именно как избыточное описание ряда процессуальных норм. Были исключены неотложные действия контролеров, дублирующая мера пресечения производств по делам об административных правонарушениях и так далее", - рассказал он.

По его словам, в проектах сохраняется курс на снижение административной нагрузки, повышение роли профилактических мер, а также цифровизацию.

"Также появились в проекте поправок ко второму чтению контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия, что также позволит более оперативно, с одной стороны, выявлять нарушения обязательных требований, с другой стороны, делать это наименее избыточным для бизнеса способом", - добавил замминистра.

По настоянию Генеральной прокуратуры ко второму чтению появилось положение о необходимости согласования органами прокуратуры проведения всех внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. В рамках реализации механизма предполагается отменить более 3,2 тыс. актов до конца 2020 года.