Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» проводит работу по подготовке оборудования к предстоящей зиме. Большое внимание уделяется центрам питания, от которых зависит электроснабжение жилого и промышленного сектора областного центра, особенно социально-значимых объектов.

В настоящий момент в ведении Кировэнерго находятся 20 крупных подстанций города Кирова: 16 подстанций класса напряжения 110 киловольт (кВ) и 4 подстанции класса напряжения 35 кВ. Все эти центры питания - зона ответственности Кировского Городского РЭС «Кировэнерго». От них через электросетевую компанию АО «Горэлектросеть» снабжаются электрической энергией большинство предприятий и непосредственно жители областного центра.

В 2020 году на большинстве подведомственных Кировэнерго подстанциях уже проведены ремонтные работы. В частности, на ПС 110 кВ «Заречная», от которых запитаны социально-значимые потребители АО «Горэлектросеть», произведен капитальный ремонт секций шин и шинных мостов с заменой подвесной и опорной изоляции 6 и 35 кВ. На ПС 35 кВ «Филейка», от которой питаются потребители первой категории надежности электроснабжения (например, объекты водоснабжения и водоотведения) и социальные-значимые потребители АО «Горэлектросеть», выполнен капитальный ремонт выключателей типа С-35.

В 2020 году «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» в целом по области отремонтирует 195 подстанций 35-110 кВ.