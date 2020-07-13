Центр питания обеспечивает электроснабжение города Новоузенск с населением более 15,5 тыс. человек, районной больницы, школ и спортивных комплексов. Отходящие от подстанции линии электропередачи 10 кВ передают электроэнергию еще в 9 поселков и хуторов Новоузенского района с населением около 4 тыс. человек, на животноводческие предприятия, газораспределительный пункт, базовые станции сотовой связи.

Еще одна важная функция подстанции (ПС) «Новоузенская» – участие в развитии «зеленой энергетики». Через нее осуществляется выдача в сеть электроэнергии, выработанной на Новоузенской солнечной электростанции. Ремонтные работы на ПС 110/35/10 ведет персонал филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети».

Специалисты службы подстанций ведут ремонт силовых трансформаторов, коммуникационного оборудования 35 и 110 кВ, выключателей 10 кВ, ячеек комплектного распределительного устройства, секции шин 35 и 110 кВ, дугогасящих реакторов, конденсаторов высокочастотной связи.

Результатом ремонтных работ на подстанции 110/35/10 кВ «Новоузенская», реализуемых в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов «Россети Волга», станет повышение надежности электроснабжения потребителей и безопасности труда обслуживающего персонала, продление сроков эксплуатации электросетевого оборудования.