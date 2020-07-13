Администрация Чебоксар направила более 500 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей в 2020 году. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте администрации города.

"Свыше 500 млн рублей направлено на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице Чувашии реализуются инвестиционные и ремонтные программы МУП "Теплосеть", АО "Водоканал" и ООО "Коммунальные технологии". "Городскими предприятиями должна быть проведена реконструкция кабельных сетей, капитальные ремонты ряда теплотрасс и систем водоснабжения, построены водопроводные сети, модернизировано оборудование", - пояснили в администрации.

Так, например, "Теплосеть" до конца года планирует заменить в два раза больше тепловых сетей, чем в прошлые года - 19,5 км. "Водоканал" должен завершить до конца года масштабную реконструкцию Новозагородного коллектора в районе Хевешского рынка и капитальный ремонт Загородного коллектора, а также ремонтные работы будут проводиться на 50 участках очистной водопроводной станции "Заовражное".

При этом, уточняется в сообщении, опасение вызывают сроки выполнения работ на объектах электросетевого хозяйства.