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Второй вебинар Energy Delta Institute (EDI) в преддверии ПМГФ-2020 состоится 16 июля 2020 года

Второй вебинар Energy Delta Institute (EDI) в преддверии ПМГФ-2020 состоится 16 июля 2020 года

13 июля 2020, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, ПМГФ-2020

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Трансляция пройдет с 14.00 до 15.00 (МСК)

Приглашаем принять участие в вебинаре на тему: «Технологии улавливания, хранения и использования углерода: наступит ли, наконец, расцвет?»

Основные темы:

  • История развития технологии CCUS
  • Ключевые проекты
  • Эволюция стоимости
  • Инновационные пути
  • Новые потенциальные сферы применения технологии CCUS

 

Модератор встречи:

Екатерина Кравецкая, Директор по маркетингу в России Energy Delta Institute (EDI), Старший советник по развитию бизнеса, Представительство N.V.Nederlandse Gasunie в России.

Спикеры:

Леон Стилле, Генеральный менеджер Energy Delta Institute (EDI). Более 15 лет опыта работы в энергетических компаниях (Alliander, Frames) и в Нидерландской исследовательской организации TNO. Имеет степень магистра в области технологии возобновляемых источников энергии и степень бакалавра наук о Земле Утрехтского университета.

Регистрация осуществляется на сайте мероприятия.

Проходит в рамках серии вебинаров.
Следите за разделом «Календарь событий» на сайте мероприятия.

Вебинары пройдут на английском языке c синхронным переводом на русский. Участие бесплатное.

Спонсор вебинаров – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Организаторы: Energy Delta Institute (EDI) и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

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