Трансляция пройдет с 14.00 до 15.00 (МСК)

Приглашаем принять участие в вебинаре на тему: «Технологии улавливания, хранения и использования углерода: наступит ли, наконец, расцвет?»

Основные темы:

История развития технологии CCUS

Ключевые проекты

Эволюция стоимости

Инновационные пути

Новые потенциальные сферы применения технологии CCUS

Модератор встречи:

Екатерина Кравецкая, Директор по маркетингу в России Energy Delta Institute (EDI), Старший советник по развитию бизнеса, Представительство N.V.Nederlandse Gasunie в России.

Спикеры:

Леон Стилле, Генеральный менеджер Energy Delta Institute (EDI). Более 15 лет опыта работы в энергетических компаниях (Alliander, Frames) и в Нидерландской исследовательской организации TNO. Имеет степень магистра в области технологии возобновляемых источников энергии и степень бакалавра наук о Земле Утрехтского университета.

Регистрация осуществляется на сайте мероприятия.

Проходит в рамках серии вебинаров.

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Вебинары пройдут на английском языке c синхронным переводом на русский. Участие бесплатное.

Спонсор вебинаров – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Организаторы: Energy Delta Institute (EDI) и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».