Аналитический отчет Ассоциации "Электрокабель"
13 июля 2020, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, ПМГФ-2020
Трансляция пройдет с 14.00 до 15.00 (МСК)
Приглашаем принять участие в вебинаре на тему: «Технологии улавливания, хранения и использования углерода: наступит ли, наконец, расцвет?»
Основные темы:
Модератор встречи:
Екатерина Кравецкая, Директор по маркетингу в России Energy Delta Institute (EDI), Старший советник по развитию бизнеса, Представительство N.V.Nederlandse Gasunie в России.
Спикеры:
Леон Стилле, Генеральный менеджер Energy Delta Institute (EDI). Более 15 лет опыта работы в энергетических компаниях (Alliander, Frames) и в Нидерландской исследовательской организации TNO. Имеет степень магистра в области технологии возобновляемых источников энергии и степень бакалавра наук о Земле Утрехтского университета.
Регистрация осуществляется на сайте мероприятия.
Проходит в рамках серии вебинаров.
Следите за разделом «Календарь событий» на сайте мероприятия.
Вебинары пройдут на английском языке c синхронным переводом на русский. Участие бесплатное.
Спонсор вебинаров – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Организаторы: Energy Delta Institute (EDI) и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».
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