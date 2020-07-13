Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» высоко оценила разработанную и представленную в Аналитическом центре при Правительства РФ концепция привлечения частных инвестиций в развитие распределённой генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ. Документ был разработан Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в рамках деятельности по привлечению инвестиций в сферу электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



В письме вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» по энергетике Михаила Колесникова на имя генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова отмечается, что документ был разработан своевременно и актуален для планирования реконструкции генерации на базе стратегии развития энергетики, изложенных в схемах электроснабжения в программах СИПР регионов.



Как пояснили в АНО АПИ, концепция представляет собой комплектный документ, который может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие нормативные правовые акты для создания комплексной государственной системы привлечения инвестиций в проекты распределенной генерации для локального энергоснабжения удаленных территорий, появления источников государственного софинансирования реализации мероприятий, определения механизмов доведения финансирования до заинтересованных инвесторов, а также обеспечения снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике на долгосрочную перспективу. Решение совокупности указанных задач обеспечит привлечение частных финансовых и технологических инвестиций в проекты развития распределенной генерации и социально-экономическое развитие в зоне децентрализованного электроснабжения Дальнего Востока и Арктики.



«ОПОРА РОССИИ» предлагает дополнить концепцию. В частности, говорится о необходимости добиться более жестких параметров по эффективности генерации с разбивкой по годам. «Точные параметры можно задать в целом применительно к тарифам. Такая задача будет реально стимулировать муниципальные органы на проведение улучшений и поиск инвестиций», - отмечает в письме Михаил Колесников. Предлагается организовать и провести ряд региональных мероприятий учебной и информационной направленности, которые бы освещали возможности и параметры использования местных видов топлив, параметры и суть лучших технологий, давали представление о способах и методах поиска инвесторов, основы ГЧП.



Отдельно обращается внимание на своевременность создания подпрограммы генерации в труднодоступных и арктических районах. По мнению представителей «ОПОРЫ РОССИИ», только такой подход сможет сформировать долговременный заказ для производственных компаний, ориентированных на создание специального сверхнадежного энергетического оборудования для Арктической зоны РФ и изолированных поселков.



Среди дополнений, поступивших от «ОПОРЫ РОССИИ», предложение обозначить куратора для инвестиционных проектов в генерацию в ИТТ в лице одного из заместителей Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. По мнению Михаила Колесникова, это позволит разобраться с вопросами системного игнорирования инвесторов на региональном уровне, когда чиновники демонстрируют нежелание заниматься улучшениями энергетической инфраструктуры.

Как пояснили в АНО АПИ, предложения и дополнения в концепцию, поступившие от «ОПОРЫ РОССИИ», внимательно изучат и представляет на рассмотрение Минвостокразвития России.