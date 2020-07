Материалы компании Schweitzer Engineering Laboratories

Представляем вашему вниманию материалы компании SEL (Schweitzer Engineering Laboratories).

Компания SEL изобретает, проектирует и создает цифровые продукты и системы защиты электрических сетей, которые используются по всему миру, предотвращающие аварийные отключения и позволяющие клиентам повысить надежность и безопасность энергосистемы при более низких затратах. Центральный офис компании находится в г. Пульман, штат Вашингтон, США. С 1984 года компания производит продукты в Соединенных Штатах и в настоящее время обслуживает клиентов по всему миру. Миссия компании — повышение безопасности, надежности и экономичности электроснабжения.

1. Вебинар «Срок эксплуатации микропроцессорных реле: подход, основанный на данных» (The Useful Life of Microprocessor-Based Relays: A Data-Driven Approach), 14 июля 2020 года, 22:00 (мск). Продолжительность - 1 час. Более подробная информация и ссылка на регистрацию доступна по ссылке.

2. Вебинар «Инновации в области защиты генераторов различных типов» (Protection Advancements to Benefit Generators of All Sizes and Types). Вебинар пройдет 15 июля 2020 года в 21:00 (мск), а также повторно 16 июля 2020 года в 21:00 (мск). Продолжительность - 1 час. Более подробная информация и ссылка на регистрацию доступна по ссылке.

3. Обзор услуг компании в области кибербезопасности, включая набор статей по теме:

Брошюры: