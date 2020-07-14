Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев принял участие в совещании по вопросам энергоснабжения потребителей Краснодарского края, которое состоялось 13 июля в краевой администрации под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Напомним, на прошлой неделе произошли массовые технологические нарушения в городских сетях Краснодара, которые находятся в зоне ответственности смежной электросетевой компании. Нарушений в зоне ответственности «Россети Кубань» не было, оборудование (высоковольтные подстанции и ЛЭП) работали в штатном режиме.

«Россети Кубань» оказала помощь краснодарским коллегам, направив в столицу региона 12 аварийно-восстановительных бригад: 50 человек и 17 единиц техники, резервные источники энергоснабжения и передвижные электротехнические лаборатории для диагностики нарушений на кабельных линиях.

Глава «Россети Кубань» Сергей Сергеев также доложил руководству края об инвестициях, которые компания направляет на ремонт, модернизацию и строительство новых энергообъектов. В 2019 году ремонтная программа «Россети Кубань» составила более 3,5 млрд руб. и была исполнена в полном объеме. В числе реализованных проектов прошлого года – масштабная реконструкция в г. Краснодаре и увеличение мощностей на подстанциях «Лорис», «Северная», Калинина», «Тургеневская», «ОБД» и др.

– В ноябре мы будем вводить в эксплуатацию новую подстанцию «Ангарская» в северо-восточной части города. Это позволит существенно разгрузить действующие питающие сети, стабилизировать ситуацию, а также подключить новых потребителей, – отметил Сергей Сергеев.

За последние три года «Россети Кубань» вложила более 25 млрд руб. инвестиционных средств в новое строительство и реконструкцию электросетей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Планы на 2020-2022 гг. – освоение порядка 23 млрд руб. на развитие и ввод новых энергомощностей.