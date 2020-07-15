Началась установка аккумуляторных батарей и выпрямительно-зарядных устройств на подстанциях 220 кВ «Бобыльская», «Лукояновская», «Пильна». Новые источники питания в случае аварийных режимов обеспечат до трех часов бесперебойного питания устройств управления энергообъектами, что позволит ликвидировать возможные нарушения в работе энергосети и свести к минимуму последствия для потребителей южных районов Нижегородской области, в том числе инфраструктурных объектов «Газпрома» и РЖД.



Аккумуляторные батареи обеспечивают работу устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики, защищающих оборудование от коротких замыканий. По сравнению с устаревшими источниками питания устанавливаемые устройства более компактны, безопасны и надежны, так как химические вещества содержатся в герметичных банках, исключающих вредные испарения в окружающую среду. Новое поколение аккумуляторов произведено в России и имеет срок службы не менее 20 лет.



Старое оборудование демонтируется и будет утилизировано специализированной организацией, имеющей лицензию на подобную деятельность. По результатам работ «Россети ФСК ЕЭС» будет предоставлен акт об обезвреживании отходов.



Мощность подстанций 220 кВ «Бобыльская», «Лукояновская» и «Пильна» составляет 126 МВА каждая. Объекты обеспечивают транзит электроэнергии между севером и югом Нижегородской области, участвуют в электроснабжении промышленных предприятий Вадского района Нижегородской области.