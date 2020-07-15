Сотрудники Тихорецкого филиала «Россети Кубань» провели капитальный ремонт 18 высоковольтных линий электропередачи, которые питают социальные объекты на северо-востоке Краснодарского края. Всего ремонтная кампания 2020 года предусматривает ремонт 22 ЛЭП в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах. На техническое обслуживание энергообъектов выделено 7,8 млн рублей.

В ходе ремонтных работ специалисты Тихорецких электрических сетей заменили 2700 стеклянных изоляторов, две высоковольтные опоры, 2,7 км грозозащитного троса, а также расчистили свыше 18 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера.

Также в зоне ответственности Тихорецкого филиала «Россети Кубань» будут установлены 980 специальных информационных знаков. Современные таблички появятся на каждой опоре линии электропередачи. На них будет указан номер опоры, наименование ЛЭП, ее напряжение и год ввода в эксплуатацию. Для безопасного проведения работ вблизи энергообъекта на знаках появится информация о допустимом расстоянии от крайних проводов (значение охранной зоны ЛЭП). Кроме того, на каждой табличке можно найти единый телефон горячей линии «Россети Кубань», портал для обратной связи с потребителями и QR-код, который позволит узнать всю информацию об объекте через камеру смартфона.

В рамках ремонтной программы и технического обслуживания в 2020 году будет продолжена и установка современных птицезащитных устройств, которые предотвратят от повреждений сами линии и сохранят жизнь пернатых.