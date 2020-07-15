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15 июля 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Сотрудники Тихорецкого филиала «Россети Кубань» провели капитальный ремонт 18 высоковольтных линий электропередачи, которые питают социальные объекты на северо-востоке Краснодарского края. Всего ремонтная кампания 2020 года предусматривает ремонт 22 ЛЭП в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах. На техническое обслуживание энергообъектов выделено 7,8 млн рублей.
В ходе ремонтных работ специалисты Тихорецких электрических сетей заменили 2700 стеклянных изоляторов, две высоковольтные опоры, 2,7 км грозозащитного троса, а также расчистили свыше 18 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера.
Также в зоне ответственности Тихорецкого филиала «Россети Кубань» будут установлены 980 специальных информационных знаков. Современные таблички появятся на каждой опоре линии электропередачи. На них будет указан номер опоры, наименование ЛЭП, ее напряжение и год ввода в эксплуатацию. Для безопасного проведения работ вблизи энергообъекта на знаках появится информация о допустимом расстоянии от крайних проводов (значение охранной зоны ЛЭП). Кроме того, на каждой табличке можно найти единый телефон горячей линии «Россети Кубань», портал для обратной связи с потребителями и QR-код, который позволит узнать всю информацию об объекте через камеру смартфона.
В рамках ремонтной программы и технического обслуживания в 2020 году будет продолжена и установка современных птицезащитных устройств, которые предотвратят от повреждений сами линии и сохранят жизнь пернатых.
− Капитальный ремонт оборудования проводится согласно утвержденным графикам. Наши специалисты заранее обследуют энергообъекты, составляют дефектные ведомости. Зачастую работы на линиях электропередачи высокого напряжения проводятся в несколько этапов: до начала сельскохозяйственных мероприятий и после их завершения. Большую часть ремонтной программы наши сотрудники выполняют собственными силами, без привлечения подрядных организаций, − комментирует директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь. – Нам важно обеспечить качественную подачу электроэнергии и крупным предприятиям, социальным объектам и бытовым потребителям в самых отдаленных населенных пунктах.
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