 
Инвестиции (проекты)

В Рославльском районе построят завод по производству торфа за 1 млрд рублей

В Рославльском районе построят завод по производству торфа за 1 млрд рублей

16 июля 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
253

Рославльское торфопредприятие ООО «Торфпром» и ООО «Русская торфяная компания» подписали договор о сотрудничестве. В районе начали строительство нового завода. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Предприятие по переработке торфа появится в селе Остер. Его оснастят передовым оборудованием, и будут производить сухие минеральные удобрения — грунты, субстраты и тукосмеси. На строительство выделили более 1 млрд рублей инвестиций. Появления нового завода позволит значительно расширить производство.

По словам генерального директора ООО «Торфопром» Сергея Старовойтова, на первом этапе работы новый завод будет перерабатывать 350 кубометров торфа в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 1,5 млн кубометров. Также на предприятие появится 80 дополнительных рабочих мест.

Открыть завод планируют в конце августа — начале сентября.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: gudvill.com

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На строящейся дороге по 3-й Островской в Омске начали укладывать асфальт
Строительство липецкого завода пребиотиков стартовало после
В Ярославле построят огромное здание налоговой за миллиард рублей
Первые дома микрорайона
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели Review №48
+