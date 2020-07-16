Рославльское торфопредприятие ООО «Торфпром» и ООО «Русская торфяная компания» подписали договор о сотрудничестве. В районе начали строительство нового завода. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Предприятие по переработке торфа появится в селе Остер. Его оснастят передовым оборудованием, и будут производить сухие минеральные удобрения — грунты, субстраты и тукосмеси. На строительство выделили более 1 млрд рублей инвестиций. Появления нового завода позволит значительно расширить производство.

По словам генерального директора ООО «Торфопром» Сергея Старовойтова, на первом этапе работы новый завод будет перерабатывать 350 кубометров торфа в год. В дальнейшем этот показатель увеличится до 1,5 млн кубометров. Также на предприятие появится 80 дополнительных рабочих мест.

Открыть завод планируют в конце августа — начале сентября.