Новым источником чистой энергии станет влажный воздух

Израильские ученые смогли в ходе лабораторных экспериментов сгенерировать напряжение при помощи исключительно воды и металла. Это открывает принципиальную возможность генерации стабильного электричества одним только влажным воздухом. Заряжать при помощи влаги, висящей в воздухе, аккумуляторы электрокаров даже в отдаленной перспективе вряд ли получится, а вот небольшие бытовые приборы или пальчиковые аккумуляторы для начала — вполне.

Команда специалистов из Университета Тель-Авива исследовала естественный феномен возникновения электричества во время грозы. Предшествующие исследования показали, что частицы воды в воздухе способны заряжать металлические поверхности силой трения. И что некоторые виды металлов способны генерировать электрические заряды в ответ на влажность воздуха, рассказывает New Atlas.

Эксперименты были разработаны таким образом, чтобы установить, как между двумя металлами, один из которых заземлен, возникает напряжение, когда на них воздействует высокая влажность. При сухом воздухе напряжения не возникает. Оно появляется, как только уровень влажности достигает 60%, и исчезает, как только влажность начинает падать. Тех же результатов удалось добиться под открытым небом, в естественных условиях.

«Мы попытались воспроизвести электричество в лаборатории и обнаружили, что различные изолированные металлические поверхности могут накапливать разное количество заряда из водяного пара в атмосфере, но только если относительная влажность воздуха выше 60%, — пояснил профессор Колин Прайс. — Летом в Израиле это происходит почти каждый день, и каждый день — в тропических странах».

Исследования показали, что влажный воздух может стать источником напряжения примерно в один вольт, что, по их словам, не так уж далеко от практического применения. Например, они предлагают заряжать так небольшие аккумуляторы, вроде батареек АА. Технология может оказаться полезной для развивающихся стран, где не везде есть доступ к электричеству, а влажность постоянно держится на высоком уровне.