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До начала X Юбилейного Петербургского международного газового форума (ПМГФ) осталось менее трех месяцев!

До начала X Юбилейного Петербургского международного газового форума (ПМГФ) осталось менее трех месяцев!

20 июля 2020, 08:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПМГФ-2020
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Форум пройдет в запланированные даты с 6 по 9 октября.

Продолжается активная подготовка к ПМГФ-2020 – одному из ключевых проектов отрасли и крупнейшей площадке для обсуждения вопросов мировой газовой индустрии.

Четырнадцать тематических направлений конгрессной программы, масштабная экспозиция, научные и культурные мероприятия – в этом году форум обещает быть одним из самых ярких деловых событий после пандемии. 

Свое участие уже подтвердили ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», UNIPER SE, OMV AG, УК ГК «Комита», Группа ГМС, «ТМК», «Сименс Энергетика», «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», «Газпром автоматизация», «Салаватский катализаторный завод», НПО «Энергомаш», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), «Северсталь» и другие. 

Форум пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» одновременно с VIII Российским международным энергетическим форумом (РМЭФ) и выставкой и конференцией по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia и станет центром притяжения бизнес-сообщества.

Присоединяйтесь к нетворкингу в кругу экспертов, профессионалов и единомышленников одного из самых статусных деловых мероприятий!
 

Подробнее на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru 

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