Форум пройдет в запланированные даты с 6 по 9 октября.



Продолжается активная подготовка к ПМГФ-2020 – одному из ключевых проектов отрасли и крупнейшей площадке для обсуждения вопросов мировой газовой индустрии.



Четырнадцать тематических направлений конгрессной программы, масштабная экспозиция, научные и культурные мероприятия – в этом году форум обещает быть одним из самых ярких деловых событий после пандемии.

Свое участие уже подтвердили ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», UNIPER SE, OMV AG, УК ГК «Комита», Группа ГМС, «ТМК», «Сименс Энергетика», «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», «Газпром автоматизация», «Салаватский катализаторный завод», НПО «Энергомаш», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), «Северсталь» и другие.

Форум пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» одновременно с VIII Российским международным энергетическим форумом (РМЭФ) и выставкой и конференцией по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia и станет центром притяжения бизнес-сообщества.



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