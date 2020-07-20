Итоги прошедшей недели
20 июля 2020, 08:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПМГФ-2020
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Форум пройдет в запланированные даты с 6 по 9 октября.
Продолжается активная подготовка к ПМГФ-2020 – одному из ключевых проектов отрасли и крупнейшей площадке для обсуждения вопросов мировой газовой индустрии.
Четырнадцать тематических направлений конгрессной программы, масштабная экспозиция, научные и культурные мероприятия – в этом году форум обещает быть одним из самых ярких деловых событий после пандемии.
Свое участие уже подтвердили ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», UNIPER SE, OMV AG, УК ГК «Комита», Группа ГМС, «ТМК», «Сименс Энергетика», «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», «Газпром автоматизация», «Салаватский катализаторный завод», НПО «Энергомаш», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), «Северсталь» и другие.
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