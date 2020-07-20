 
Модернизация

В Пскове появилась первая зарядка для электромобилей

В Пскове появилась первая зарядка для электромобилей

20 июля 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
101

инфраструктура, электротранспорт, ЭЗС

В Пскове появилась первая электрозарядка для электромобилей. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы, основатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев.

«Приехал Петр Мовчан из #PortalEnergy и бесплатно поставил зарядную станцию для электромобилей. Всем хорошо знакомый бизнесмен-актер-депутат Алексей Севастьянов теперь гордится первой электрозарядкой в Псковской области. Она установлена в автокемпинге Раздолье, рядом с трассой на Питер», - сообщил Александр Васильев.

«Осталось поставить такие зарядки в Пустошке и Великих Луках, и можно подумывать о покупке электромобиля. Стоимость проезда 100 км на электромобиле стоит 40₽, а на бензиновом 400₽. Выгода очевидна», - написал депутат.

В комментариях депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев написал, что в Великих Луках есть зарядка в гостинице «Амарис». «Там простая трехфазовая розетка. Такой не быстро зарядишься. Нужны постоянного тока, которые заряжают за час на 400км», - написал в ответ Александр Васильев.

Во время открытия электрозарядки Александр Васильев рассказал, что в Государственной Думе проводили круглый стол посвященный сложностям развития электротранспорта в России, по результатам которого отменены ввозные пошлины на электромобили. В целом в России много предстоит сделать по подготовке инфраструктуры для электромобилей. Например, в местах зарядки не должны парковаться другие автомобили. Меры поддержки существуют, но достаточно локальные. Зарядные станции привлекают туристов.

Добавим, зарядка в Раздолье первый месяц будет бесплатной.

Фото: Александр Васильев, Фейсбук

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: pln-pskov.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Второй пошёл: На Ленинградской АЭС начались пусковые операции на новом энергоблоке
Системный оператор обеспечил режимные условия для завершающего этапа реконструкции подстанции 330 кВ Губкин в Белгородской области
Дагестанские энергетики посетили современные цифровые энергообъекты филиала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Томсккабель, КЭАЗ, Квест. RusCable Live
+