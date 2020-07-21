Министерство (департамент) энергетики США (U.S. Department of Energy, DoE) подготовило список из шести стран, на которые будет распространяться запрет о закупке иностранного оборудования для установки на объектах, формирующих «каркас» национальной энергосистемы (bulk power system, BPS).

1 мая 2020 г. президент США подписал соответствующий приказ (executive order)* , направленный, по официальному заявлению президентской администрации, на защиту объектов BPS, в первую очередь магистральных сетей и электростанций, и обеспечение безопасности энергоснабжения. В список DoE вошли страны, рассматриваемые как «враждебные США»: Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба и Россия. При этом Россия и Китай специально выделены в качестве стран, обладающих наиболее опасными образцами вредоносных программ, угрожающих кибербезопасности не только энергетической, но и иных инфраструктур США. В отношении Китая решение было ожидаемым еще и в связи с текущими поставками трансформаторов и другого оборудования китайского производства в США.

Вместе с тем президентский приказ не предусматривает полное прекращение любых поставок оборудования из названных стран. Министерство энергетики обязано составить также перечень разрешенного оборудования и одобренных поставщиков. Срок подготовки DoE итоговых правил работы в новых условиях установлен до 28 сентября 2020 г. Хотя до выпуска официальных министерских распоряжений какие-либо запреты не действуют, некоторые компании уже начали ограничивать отдельные виды закупок. В дополнение к мерам, принимаемым DoE, Министерство национальной безопасности США (U.S. Department of Homeland Security) разработало долгосрочный план по обеспечению безопасности промышленных систем управления (industrial control systems, ICS), которые в последние годы все шире используются при эксплуатации энергосистем.

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* Исполнительный приказ (executive order) – акт (указ, распоряжение, постановление), подписанный главой исполнительной власти и имеющий при этом силу закона.