"Томсккабель", КЭАЗ и победитель RusCableQuest 2020
21 июля 2020, 10:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
В ассортименте корпусов пластиковых ЩРН(В)-Пк IEK® появились новинки на 10, 15 и 45 модулей.
Новая серия ЩРН(В)-Пк IP41 IEK® традиционно сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®.
Преимущества пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®
Особенности конструкции пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®
Технические характеристики пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®
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