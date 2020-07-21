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Расширение ассортимента пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK® – новинки на 10,15 и 45 модулей

Расширение ассортимента пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK® – новинки на 10,15 и 45 модулей

21 июля 2020, 10:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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В ассортименте корпусов пластиковых ЩРН(В)-Пк IEK® появились новинки на 10, 15 и 45 модулей.

Новая серия ЩРН(В)-Пк IP41 IEK® традиционно сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®.

Преимущества пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®

  • Защита от пыли и влаги IP41.
  • Высокая стойкость к ударам IK05.
  • Широкий диапазон рабочих температур: от −20 до +85 °С.
  • Соответствует ГОСТ 32127-2013.

Особенности конструкции пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®

  1. Суппорт может устанавливаться в нижней или верхней частях корпуса в специальных держателях.
  2. Суппорт для шин сделан из пластика, самозатухающего при 960 °С. В случае КЗ и воспламенения огонь не распространится дальше суппорта и потухнет.
  3. Цветная розничная упаковка.
  4. Ребра жесткости в основании корпуса придают корпусу необходимую прочность.
  5. Выламываемые отверстия с разметкой.

Технические характеристики пластиковых корпусов ЩРН(В)-Пк IEK®

  • Вид установки: навесной, встраиваемый.
  • Степень защиты: IP41.
  • Класс защиты: II.
  • Материал корпуса: ABS-пластик.
  • Номинальный ток: 63 А.
  • Количество рядов: 1, 3.
  • Количество модулей: от 10 до 45.
  • Номинальное напряжение: до 400 В.
  • Номинальная частота: 50 Гц.
  • Рабочая температура: от −20 до +85 °С.
  • Климатическое исполнение: УХЛЗ.
  • Ударная прочность: IK05.
  • Срок службы: не менее 25 лет.
  • Гарантийный срок: 5 лет.

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