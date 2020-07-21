Итоги прошедшей недели
21 июля 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, КИРОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям церквей в Куменском и Кирово-Чепецком районах Кировской области.
С заявками на подключение храмов к сетям филиала обратились представители Вятской Епархии Русской Православной церкви. Энергетики выполнили технологическое присоединение зданий церквей в сжатые сроки и по льготной категории. Максимальная мощность, выданная объектам, составила 15 кВт.
Так, Кировэнерго обеспечил электроснабжение Церкви святых Космы и Дамиана в селе Трехречье Кирово-Чепецкого района. Она относится к православному приходу церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе Пасегово Кировской области. Церковь в честь святых Космы и Дамиана села Трехречье была построена по проекту известного вятского архитектора Ивана Чарушина еще в 1916 году. В советские годы храм был закрыт. Сегодня в Космо-Дамиановской церкви вновь идут богослужения. В храме ведутся восстановительные работы, осуществление которых без электроснабжения было бы невозможно. Поэтому энергетики выполнили техприсоединение церкви раньше плановой даты.
В Куменском районе электроснабжение получил храм в деревне Парфеновщина православного прихода Спасской церкви пгт Кумены. Это вновь построенная церковь была обеспечена электроснабжением также раньше плановой даты подключения.
«Обеспечение качественного электроснабжения и своевременного технологического присоединения церквей, храмов, монастырей и других религиозных учреждений является многолетней практикой «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Обеспечивая электроснабжение религиозных объектов, энергетики тем самым вносят свой вклад в социально-экономическое и духовное развитие регионов и повышают уровень комфортности жизни населения», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
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