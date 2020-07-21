Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям церквей в Куменском и Кирово-Чепецком районах Кировской области.

С заявками на подключение храмов к сетям филиала обратились представители Вятской Епархии Русской Православной церкви. Энергетики выполнили технологическое присоединение зданий церквей в сжатые сроки и по льготной категории. Максимальная мощность, выданная объектам, составила 15 кВт.

Так, Кировэнерго обеспечил электроснабжение Церкви святых Космы и Дамиана в селе Трехречье Кирово-Чепецкого района. Она относится к православному приходу церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе Пасегово Кировской области. Церковь в честь святых Космы и Дамиана села Трехречье была построена по проекту известного вятского архитектора Ивана Чарушина еще в 1916 году. В советские годы храм был закрыт. Сегодня в Космо-Дамиановской церкви вновь идут богослужения. В храме ведутся восстановительные работы, осуществление которых без электроснабжения было бы невозможно. Поэтому энергетики выполнили техприсоединение церкви раньше плановой даты.

В Куменском районе электроснабжение получил храм в деревне Парфеновщина православного прихода Спасской церкви пгт Кумены. Это вновь построенная церковь была обеспечена электроснабжением также раньше плановой даты подключения.