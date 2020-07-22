Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Документ инициирован правительством РФ.

Для данной отрасли устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, - обнуляется. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций будет предоставлено организациям, которые работают в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий не буду учитываться доходы от предоставления прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции: предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты - обнулить. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов будет действовать для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, вести который будет Минпромторг. Также обязательными условиями для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее семи человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Кроме того, освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Закон предусматривает, что физлицо, фактически находящееся в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым резидентом РФ в налоговом периоде 2020 года в случае представления им в налоговый орган по месту своего жительства (при отсутствии места жительства на территории РФ - по месту пребывания) заявления в произвольной форме, которое должно обязательно содержать идентификационный номер налогоплательщика - физлица. Заявление должно быть представлено в налоговый орган в установленный срок для представления налоговой декларации по НДФЛ за налоговый период 2020 года.

Законопроект создаст комфортные условия для IT-специалистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что закон о налоговом маневре в IT-отрасли подготовлен по поручению президента РФ. Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%, кроме того с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%: из них 6% будет отчисляться в Пенсионный фонд, 1,5% - в соцстрах и 0,1% - в бюджет ОМС, новая льгота по страховым взносам будет бессрочной, напомнил Володин. Речь идет о десятках миллиардов рублей высвободившихся средств, которые IT-компании смогут направить на свое развитие, добавил спикер Госдумы.

В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире, пояснил Вячеслав Володин. Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль, полагает председатель Госдумы.

Налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли, уверен председатель Госдумы. Россия известна во всем мире своими специалистами в сфере информационных технологий, и "важно создать для них комфортные и конкурентные условия, чтобы они не уезжали работать за рубеж, а реализовывали свой потенциал в нашей стране", резюмировал Володин.