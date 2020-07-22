Правительство Польши и представители сектора шельфовой ветроэнергетики страны подписали Письмо о намерениях сотрудничества (Letter of Intent, LoI) в развитии шельфовой ветроэнергетики.

В Письме отмечается важная роль шельфовой ветроэнергетики в достижении целей, установленных инициативой «Европейский зеленый курс» (European Green Deal), при одновременном повышении надежности энергоснабжения и сокращении выбросов CO 2 , а также определяется роль Министерства климата (Ministry of Climate) страны как координатора деятельности сторон-подписантов и обмена опытом и информацией между ними в целях развития сектора шельфовой ветроэнергетики.

В Национальном плане по энергетике и климату (National Energy and Climate Plan, NECP) на 2021-2030 гг. шельфовая ветроэнергетика обозначена как одна из ключевых технологий для достижения целей Польши в области использования ВИЭ на текущее десятилетие. Кроме того, в проекте Энергетической политики (Energy Policy) Польши до 2040 г. разработка проектов строительства шельфовых ВЭС определяется как стратегическое направление, которое будет способствовать диверсификации существующей структуры производства электроэнергии в стране, сегодня в значительной степени зависящей от угля*.

В январе 2020 г. правительством Польши была обнародована первая редакция проекта Закона о развитии шельфовой ветроэнергетики (Offshore Wind Act), в котором установлена цель создать более 10 ГВт мощности ВЭС до 2028 г. Рассмотрение и принятие Закона о развитии ветровой энергетики было приостановлено из-за эпидемии COVID-19. Однако недавно правительством была опубликована обновленная версия проекта Закона, в которой заявлена цель построить 28 ГВт мощности шельфовых ВЭС к 2050 г., что позволит стране стать крупнейшим оператором ВЭС в Балтийском море. Новая версия проекта Закона о развитии шельфовой ветроэнергетики будет представлена парламенту страны в июле 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* В настоящее время в Польше нет действующих шельфовых ВЭС.