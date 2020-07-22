В филиале «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Энергетики завершили ремонт оборудования релейной защиты и автоматики на подстанции 110 кВ «Таёжная», задействованной в электроснабжении г. Мегиона, месторождений нефтегазового предприятия ПАО «Славнефть Мегионнефтегаз».

В рамках ремонтной кампании на питающем центре в ячейках 6 кВ энергетики дополнительно установили сигнализаторы напряжения и микропроцессорные терминалы дуговой защиты с применением оптических датчиков. Примечательно, что произведено это высокотехнологичное оборудование в России.

Дуговые замыкания в электроустановках возникают крайне редко. Однако, их воздействие несёт в себе риск повреждения основного дорогостоящего оборудования подстанций и длительные перерывы в электроснабжении.

Дуговая защита определяет и регистрирует место возникновения дугового замыкания, а также, не нарушая работы всей электроустановки, автоматически отключает только повреждённое оборудование. Данный вид защиты значительно повысит надежность и приведет к снижению недоотпуска в сеть и сокращению перерывов электроснабжения потребителей.

Установка сигнализаторов напряжения является одним из мероприятий программы по предупреждению производственного травматизма в Нижневартовских электрических сетях. Сигнализаторы являются дополнительным средством защиты оперативного и ремонтного персонала. Посредством звукового и светового сигналов эти устройства предупреждают энергетиков о том, что оборудование находится под напряжением.

«Новое оборудование отвечает современным требованиям по надёжности и быстродействию, обеспечивает безопасность персонала и бесперебойное электроснабжение наших потребителей», – отметил и. о. первого заместителя директора – главного инженера филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети Александр Караваев.

В 2020 году специалисты службы релейной защиты и автоматики Нижневартовских электрических сетей провели девять капитальных ремонтов и техобслуживание более 900 единиц оборудования устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанциях 35-220 кВ.