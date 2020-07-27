На транспортной развязке на 1515 километре трассы М-4 «Дон» у Геленджика построят 7 надземных и подземных пешеходных переходов, сообщает RosTender.info.

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер по выбору подрядчика для строительства переходов. Заявки на участие в тендере принимают до 10 августа, 19 августа подведут его итоги.

Из федерального бюджета на создание объектов будет выделено 324,4 млн рублей. 4 надземных и 3 подземных перехода появятся в рамках второго этапа строительства многоуровневой развязки на 1515 км трассы. В частности, 2 подземных перехода построят на съезде на микрорайон Голубая бухта, переходы также откроются на других съездах с развязки и на основной трассе.

Известно, что развязка на 1515 километре «Дона» обеспечит комфортный и безопасный съезд с трассы в направлении аэропорта. Здесь предусмотрена реконструкция основного хода дороги от кольцевого пересечения до микрорайона Марьинский и строительство развязки для съезда в микрорайон Голубая бухта. До реконструкции этот участок М-4 был одним из самых узких. Между тем, интенсивность движения летом здесь составляет до 100 тысяч автомобилей в сутки.

