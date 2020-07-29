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Банк "Санкт-Петербург" профинансирует малоэтажное жилье в Шушарах

Банк Санкт-Петербург профинансирует малоэтажное жилье в Шушарах

29 июля 2020, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Банк "Санкт-Петербург" предоставил застройщику "Терминал-ресурс" кредитную линию на 1,1 миллиарда рублей до конца 2025 года для строительства малоэтажного жилья в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, сообщила пресс-служба банка

В Шушарах застройщик построит 296 квартир, которые будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Общая площадь малоэтажного комплекса составит более 23 тысяч квадратных метров.

Как уточняется в сообщении кредитной организации, строительство малоэтажных домов в поселке Шушары входит в большой проект комплексной застройки территории площадью 316 гектаров в западной части Пушкинского района Санкт-Петербурга "На Царскосельских холмах", который "Терминал-ресурс" реализует с использованием финансирования банка "Санкт-Петербург" с 2010 года.

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