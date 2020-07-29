Производственные площади технопарка "Ставровский" под Владимиром за два года вырастут примерно на треть благодаря участию в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". На развитие технопарка из федерального бюджета будет направлено около 500 млн рублей, сообщил во вторник журналистам первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.

"Здесь на этот год поставлена задача по освоению федеральных средств в размере около 250 млн рублей, и около 250 млн рублей - в 2021 году, общий объем инвестиций, который должна сделать компания - почти 1,1 млрд рублей. Компания двигается в графике, 16 июля проходил федеральный селектор, на котором Ставровский индустриальный парк был выделен одним из лидеров по данному нацпроекту", - отметил вице-губернатор.

Сейчас резидентами технопарка, который был создан в 2006 году, являются 30 компаний, в том числе 14 крупных инвесторов, среди которых есть итальянские, французские и японские предприятия. Уже сегодня 80% площади будущего комплекса распределено между резидентами.

"У нас более 116 тыс. производственных площадей, все эти площади заняты. У нас нет свободных площадей. Поэтому мы обратились в 2019 году в администрацию области, чтобы нас поддержали, чтобы мы могли участвовать в нацпроекте. Мы прошли конкурсный отбор по нацпроекту, строим новый производственный корпус площадью 37,4 тыс. кв. м. Проект рассчитан на два года. В декабре 2020 года сдадим в эксплуатацию более 9,5 тыс. кв. м, оставшиеся площади сдадим во втором квартале 2021 года", - отметил генеральный директор Ставровского завода автотракторного оборудования, в состав которого входит технопарк, Александр Айзатуллин.

В феврале 2020 года было подписано соглашение, предполагающее предоставление субсидии в более 470 млн рублей на строительство нового производственно-складского комплекса. Завершение его строительства намечено на второй квартал 2021 года. Строительство объекта ведется на средства нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и направлено на достижение результата регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" по увеличению объема инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям.

Заботы местных властей

Как пояснил журналистам глава администрации Собинского района Александр Разов, муниципалитет, который сегодня является одним из экономических лидеров Владимирской области, даже в период пандемии довольно твердо стоит на ногах. По итогам первого полугодия падение промпроизводства оценивается на уровне 2%. При этом сегодня власти озадачены в первую очередь созданием социальной инфраструктуры и обеспечением стабильности для граждан.

"Предприятия района производят продукцию на 70 млрд рублей- самый высокий показатель в регионе. <…> Здесь будет работать дополнительно 300 человек, и производить продукции еще на 3 млрд рублей, то есть уже через два года объем производства предприятий Собинского района будет увеличен до 73-75 млрд рублей", - сказал глава администрации.

При этом, по словам Разова, сегодня власти озадачены в первую очередь созданием социальной инфраструктуры и обеспечением стабильности для граждан. В прошлом году в Собинке была сдана новая школа, построенная по нацпроекту. В замене или хотя бы в ремонте нуждаются другие образовательные и спортивные учреждения. Районная администрация рассчитывает, что и эти вопросы удастся решить за счет участия в нацпроектах.

Фото: © Анна Устинова/ТАСС