Заводом электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» в рамках процедуры добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром» пройдены этапы оценки деловой репутации и сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТО Газпром 9001.

По результатам сертификации получен Сертификат Соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018, выданные компанией «КЦ «Перспектива» (г. Москва).

- Получение Сертификата СМК в системе СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» подтверждает качество производимого нами оборудования, использования новых технологий в производстве и высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников, - комментирует коммерческий директор ЗАО «ЗЭТО» Евгения Бойкова.

Наличие Сертификата Соответствия системы «ИНТЕРГАЗСЕРТ» гарантирует высокий уровень качества применительно к разработке, производству, поставке, гарантийному и сервисному обслуживанию оборудования для трансформаторных подстанций; защитной и коммутационной высоковольтной и низковольтной аппаратуры, приспособлений и инструментов для линий электропередач и запасных частей: компактных модулей наружной установки 110 кВ (КМ ОРУ 110 кВ), комплексных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ 110 кВ), комплексных трансформаторных подстанций блочных на напряжение 35 кВ (КТПБ-ОРУ 35 кВ)».

Справочно:

Система «ИНТЕРГАЗСЕРТ» функционирует для организации и проведения работ по добровольному подтверждению соответствия в форме добровольной сертификации продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации данной продукции, работ (услуг), систем менеджмента.

Одна из основных целей добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ ПАО «Газпром» - повышение качества и конкурентоспособности продукции на российском и международном рынке и стимулирование технического, экономического прогресса.

Оформление Сертификата соответствия системы менеджмента качества в системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ» является необходимым условием для дальнейшей эффективной работы по усовершенствованию качества и безопасности выпускаемой продукции.