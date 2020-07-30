Об этапах реальной цифровизации производства
30 июля 2020, 14:30
Рубрика: Инновации
Метки: ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс)
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех разработало и установило укрытие из полимерных материалов для антенной системы радиолокационной станции фрегата «Адмирал флота Касатонов». Специальная конструкция защищает оборудование от климатических воздействий, обладает высокой надежностью и длительным сроком службы.
Новый фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 года в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.
Укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.
Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также выпустило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. 26 июля 2020 года судно приняло участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге вместе с однотипным головным фрегатом «Адмирал Горшков» и корветами типа «Стерегущий». Радиолокационные станции этих морских судов также защищены композитными укрытиями производства ОНПП «Технология».
«Наше предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года. За это время специалисты ОНПП «Технология» выпустили более 1000 комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для 13 корветов проекта 20380 типа «Стерегущий» и фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». В рамках текущего проекта для защиты расположенного в верхней точке морского судна радиолокационного оборудования была разработана четырехметровая многослойная конструкция из полимерных композиционных материалов. При этом главной задачей было обеспечить требования по радиопрозрачности», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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