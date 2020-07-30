Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство первого этапа первой очереди обустройства Семаковского газового месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Семаковское газовое месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе - в акватории Тазовской губы и частично на суше Тазовского полуострова. По объему извлекаемых запасов природного газа - более 320 млрд куб. м – месторождение относится к категории крупных. Основное соглашение об условиях совместной разработки Семаковского, а также еще двух газовых месторождений в ЯНАО – Парусового и Северо-Парусового, было подписано между ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» в сентябре 2016 года. Окончательное инвестиционное решение по реализации проекта разработки Семаковского месторождения партнеры подписали 2 июня 2020 года. В рамках первого этапа обустройства месторождения оператор проекта ООО «РусГазАльянс» ведет эксплуатационное бурение. На месторождении также приступили к строительству автодорог и площадок производственных объектов. По данным «Газпрома», активная фаза строительно-монтажных работ, необходимых для запуска разработки Семаковского месторождения, начнется во второй половине 2020 года. Начало промышленной добычи природного газа запланировано на 2022 год.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на месторождении установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и базы производственного обеспечения. Площадка строительства расположена в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, ближайший населенный пункт - село Антипаюта - находится в 50 км.

Проектируемая установка комплексной подготовки газа предназначена для подготовки газового сырья, поступающего с кустов газовых скважин, и последующей подачи в трубопровод внешнего транспорта. Дожимная компрессорная станция обеспечивает компримирование природного газа до давления, необходимого для его подготовки и дальнейшего транспорта.

Подъезд к промысловым объектам будет осуществляться по автодороге, строительство которой запланировано отдельным проектом.

Проектировщик – ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».