В Петербурге будет построен завод по производству электроники

Компания «Макро ЕМС» (входит в ГК «Макро Групп») в промзоне Обухово начинает строительство завода по контрактному производству электроники. Площадь завода — более 4000 кв.м. Объём инвестиций — более 500 млн руб., из которых около 20% — деньги инвестора, остальные — привлечённые средства Фонда развития промышленности и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Запуск предприятия запланирован на середину 2021 года.

Под новый спрос

Новый проект расширяет существующие на той же территории мощности «Макро ЕМС» по контрактному производству разнообразной сложной электроники: модулей для вычислительной техники и серверного оборудования (в том числе, материнских плат на процессорах «Байкал»), телекоммуникационного, медицинского оборудования и оборудования для АСУ ТП. К двум работающим сейчас высокоскоростным линиям поверхностного монтажа, суммарной производительностью более 200 тыс. компонентов в час (это позволяет выпускать более 100 тыс. электронных модулей в год), проект добавит еще три, причем, более современные. Это увеличит производственные мощности «Макро ЕМС» более чем втрое, позволит выпускать более 400 тысяч изделий в год и создаст дополнительно 70 высококвалифицированных рабочих мест, сообщают в компании.



Непосредственной причиной расширения своего производства в «Макро ЕМС» называют увеличение спроса на растущих рынках импортозамещения радиоэлектронного оборудования и несырьевого экспорта. В частности, как рассказал руководитель службы маркетинга ГК «Макро Групп» Андрей Древлянский, работающие в России мировые автоконцерны решили увеличить глубину локализации своих производств, в том числе за счет автомобильной электроники. До сих пор практически всю электронику они импортировали. В России по существу развивался только один сегмент — автомобильные системы безопасности, более 48% рынка которых сейчас обеспечивает петербургская компания НПО СтарЛайн (по ее собственным данным). «К участникам Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) обратились представители консорциума автопроизводителей с предложением участвовать в их программе локализации по электронике», — сообщил РБК Петербург Андрей Древлянский. Для игроков отрасли контрактного производства электроники это означает появление нового рынка сбыта. «Мы конечно согласились и под эти заказы, в том числе инициировали расширение нашего производства», — пояснил Древлянский.



Помимо автомобильной электроники новый завод будет производить и продукцию, аналогичную той, которую производит существующий завод «Макро ЕМС». В компании рассчитывают, что производственные возможности нового завода позволят расширить географию экспорта на страны ЕС. 5 августа 2020 года в Петербурге состоится официальное мероприятие, посвящённое старту проекта.

Правительство стимулирует рост

Эксперт рынка контрактного производства электроники, глава Комитета по кооперации АРПЭ Сергей Зорин подтверждает рост спроса на контрактную электронику российского производства. Помимо инициативы автопроизводителей рост спроса стимулировало правительство РФ.

«Хотя производство электроники в целом в России в прошлом и в этом году немного сокращается, из-за сокращения госзаказов и общего спада экономики, сегмент контрактного производства, наоборот, растет, — утверждает эксперт. — Особенно сильно оно должно вырасти в этом году, поскольку появился мощный драйвер в виде усилий правительства по локализации производства электроники. Правительство ужесточило требования по обязательной закупке вычислительной техники, медицинского и телекоммуникационного оборудования российского производства не только к госзаказчикам по ФЗ-44, но теперь и к компаниям с госучастием, закупающим по ФЗ-223».

Эксперт объясняет эту инициативу увеличением рисков срыва иностранных поставок из-за антироссийских санкций и общей дестабилизации мирового рынка в связи с началом глобального экономического кризиса, который усилила пандемия COVID-19.

Справится, если не оплошает

По словам Сергея Зорина, избранные правительством потребительские сегменты, относящиеся к так называемой «критической инфраструктуре» (особо важные и чувствительные к срывам поставок), требуют очень сложной техники, контрактное производство которой требует самых современных производственных линий и больших инвестиций. Проект «Макро ЕМС» этим требованиям вполне удовлетворяет, считает эксперт: «За 500 млн можно построить очень неплохой завод». Если производство, маркетинг и клиентское обслуживание будут организованы грамотно, то спрос на продукцию у завода будет, уверен Зорин, особенно если он сможет наладить крупное производство материнских плат для серверов — самой сложной продукции на рынке цифровой электроники.



Нет особых сомнений у эксперта и относительно возможности «Макро ЕМС» обеспечить необходимое качество по приемлемым ценам. «Рост спроса порождает увеличение объемов производства, а значит, снижение удельных издержек и, соответственно, цен. С другой стороны, емкий рынок усиливает конкуренцию производителей, что объективно ведет к повышению качества, — напоминает Сергей Зорин. — Для этого еще нужна хорошая инженерная школа, а она в России есть — как и ее плоды в виде электронной продукции мирового уровня, успешно продаваемый на рынках». По этим причинам он ожидает успеха — как для всей российской отрасли контрактного производства электроники, так и для проекта «Макро ЕМС», в частности.

Справка

Компания «Макро ЕМС», созданная в 2007 году, входит в ТОП-10 контрактных производителей электроники России (согласно отчёту информационно-аналитического центра «Современная электроника»). Заказчиками «Макро ЕМС» являются более 60 гражданских частных и государственных организаций России и ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь).



ГК «Макро Групп» входит в ТОП-20 российских дистрибьюторов электронных компонентов (согласно отчёту информационно-аналитического центра «Современная электроника»).



По последним данным российской Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), российский рынок контрактного производства электронного оборудования вырос в 2019 году на 26% и составил около 20 млрд рублей (около 300 млн долларов США). Основной вклад в увеличение объема продаж услуг контрактного производства электроники внесли крупные проекты импортозамещения на рынке вычислительной техники.



Услуги контрактного производства электроники оказывают 50 российских компаний. Из них топ-5 производителей обеспечивают более 50% общего объема заказов в стоимостном исчислении. Это «Микролит» (ГК «Резонит»), ЦТС (GS Group), «А-контракт», ПК «Альтоника» и НПО «СтарЛайн».



Наибольший вклад в увеличение объема рынка контрактного производства в 2019 году внесли ЦТС (GS Group) и НПО СтарЛайн. Эти компании удвоили свои объемы контрактного производства в 2019 году по сравнению с 2018 годом.



По предварительным оценкам объем контрактного производства в первом квартале 2020 вырос примерно на 10%. Однако, эпидемиологические ограничения приводят к существенным перебоям в снабжении, что негативно сказывается на объемах производства, отмечают эксперты АРПЭ.

Автор: Владимир Грязневич

