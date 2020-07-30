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В новом терминале Аэроэкспресса в Домодедово разместят гостиницу

В новом терминале Аэроэкспресса в Домодедово разместят гостиницу

30 июля 2020, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные после корректировки проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство железнодорожного терминала станции «Аэропорт». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Железнодорожный терминал Аэроэкспресса строится в ходе реализации совместного проекта ООО «РЖД» и ЗАО «Домодедово» по развитию интермодального транспортного сообщения на участке «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово». Таким образом, решаются проблема разгрузки Домодедовского железнодорожного направления, а также задача по формированию современной транспортной инфраструктуры Москвы. Предыдущее положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий Главгосэкспертиза выдала в июле 2018 года также после корректировки. Изменения вносились с целью увязки проектных решений со строительством объектов, реализуемых другими застройщиками на территории аэропорта Домодедово. 

В настоящий момент строят новые железнодорожные платформы станции Аэропорт с навесом и четырьмя железнодорожными путями, проводят благоустройство прилегающей территории. С южной стороны от проектируемого терминала строится участок эстакады транспортной развязки и надземный пешеходный переход, связывающий терминал с аэровокзалом. Также продолжается строительство здания терминала площадью 8913,40 кв.м, мобильного блока дизель-генераторной установки и подземного пожарного резервуара, прокладка сетей инженерного обеспечения, устройство подъездов к терминалу и другие работы. 

Рассмотренная корректировка проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, потребовалась в связи с устройством гостиницы на 84 номера (136 мест) в здании железнодорожного терминала для транзитных пассажиров или пассажиров задержанных рейсов аэропорта Домодедово. Проектную документацию переработали с учетом потребностей в дополнительном перекрытии и мансардном этаже, перепланировки помещений, а также необходимости в усиления колонн и устройстве дополнительного лифта. Также были дополнены технические отчеты и результаты инженерных изысканий в связи с актуализацией трассы прокладки инженерных сетей. 

Корректировку проектной документации на строительство железнодорожного терминала выполнило ООО «Смартстрой». Застройщик – ООО «Аэроэкспресс». 

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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