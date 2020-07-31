В Литве в эти выходные состоятся испытания работы энергосистемы страны в частично изолированном режиме. Потребители никакого воздействия не ощутят. Оператор Litgrid сообщил, что в субботу и воскресенье будет тестировать деятельность электрогенераторов и готовность реагировать на изменения режима системы, передает LRT.

В испытаниях будут задействованы 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунасская теплофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулирующая электростанция.

О планирующихся испытаниях Litgrid сообщила участникам биржи Nord Pool, во время них не будут осуществляться торги со смычки LitPol Link, а торговля на литовской стороне будет осуществляться через смычку NordBalt со Швецией будет ограничена до 300 мегаватт (максимальная мощность 700 мегаватт).

В свою очередь, испытания энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме запланированы на 12 сентября.

Балтийские страны до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети. К 2025 году Литва, Латвия и Эстония заявили, что планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, которые оборудуют в трех странах Балтии.

Россия проводит необходимые мероприятия, связанные с выходом стран Балтии из ее энергосистемы. В целях обеспечения энергобезопасности Калининградской области построены Маяковская и Талаховская ТЭС мощностью по 156 МВт, а также Прегольская газовая ТЭС мощностью 456 МВт.

В этом году планируется завершить строительство угольной Приморской ТЭС мощностью 198 МВт, которая станет запасной и будет работать в режиме "холодного резерва".

Весной 2019 года прошло тестирование изолированной работы энергосистемы Калининградской области.

Координирует вопрос синхронизации электросетей Балтии с сетями континентальной Европы Еврокомиссия. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что неприятных неожиданностей в сфере поставок электроэнергии не желает никто — ни страны Балтии, ни Россия или Беларусь, поэтому стороны планомерно ведут технические консультации.