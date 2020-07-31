Из "цифры" в реальность
31 июля 2020, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН, МОЛОДЫЕ_ИНЖЕНЕРЫ
Отрасль: Электроэнергетика
30 июля 2020 года состоялась первая конференция сообщества #Молодые_Инженеры – неформального сообщества студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Цель сообщества #Молодые_Инженеры – служить социальным лифтом для молодежи, содействовать укреплению кадрового потенциала топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России, популяризировать инженерные профессии, инженерно-техническое образование и развитие новых и инновационных технологий.
«Первая конференция #Молодые_Инженеры объединила 200 активистов из 43 регионов России, представляющих 46 компаний ТЭК и 89 вузов. Также к конференции присоединились наши коллеги из Республики Беларусь. Планируется, что до конца года активисты сообщества вовлекут в проекты 25 000 студентов и молодых специалистов, а к 2025 году сообщество будет включать уже 50 000 человек»,
- прокомментировал директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.
Он отметил, что создание сообщества #Молодые_Инженеры было поддержано подписанием в рамках ПМЭФ – 2019 соглашения о взаимодействии между Минэнерго России и Федеральным агентством по делам молодежи.
Участников конференции приветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.
«Сегодня Россия развивается как высокотехнологичное и социальное государство. Сообщество #Молодые_Инженеры тому достойное подтверждение. Оно объединяет два этих свойства: как инженеры вы развиваете технологии, а как граждане своей страны строите социальное общество, – отметил Андрей Платонов. – Здорово, что молодежь проявляет инициативу, объединяется в сообщества и вместе делает интересное дело. Когда в отрасль приходят молодые заинтересованные люди, способные развивать новые технологии и воплощать масштабные проекты, это приводит к качественному прорыву в развитии. Уверен, конференция поможет вам расширить кругозор, определить траекторию личного развития, завести интересные знакомства и выстроить стратегическую работу всего сообщества».
От имени Министерства энергетики РФ к молодым инженерам обратилась заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга Юдина.
«Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК. Эту работу мы ведем вместе с единомышленниками, среди которых Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования, вузы и компании».
Ольга Юдина рассказала о возможностях, которые дает молодежи участие в проектах Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования:
«Благодаря совместным действиям мы создали площадки, на которых вы можете реализоваться: Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на равных», Молодежный глобальный прогноз развития энергетики, Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя». Сегодня вы подошли к формированию сообщества, которое должно служить социальным лифтом и привлечь внимание молодых людей к профессиям ТЭК. Пусть это сообщество поможет вам проявить себя, выстроить карьеру, найти единомышленников, уверена, что в скором времени вы увидите результаты вашей совместной работы».
Конференция прошла в формате стратегической сессии: участники в составе рабочих групп обсудили цели и задачи сообщества и совместными усилиями разработали дорожную карту его развития до середины 2021 года.
Дорожная карта развития сообщества включает профориентацию для знакомства молодежи с инженерными профессиями и привлечения молодых специалистов на предприятия ТЭК и поддержку молодых специалистов через укрепление связей внутри компаний, конкурсы для молодежи и создание единого коммуникационного пространства.
Особое внимание сообщество намерено уделить развитию профессиональных навыков и soft skills участников и активной работе на действующих площадках для молодежи.
Молодые инженеры предусмотрели также интенсивные коммуникации: освещение деятельности сообщества в социальных сетях, челленджи и конкурсы для молодежи и отраслевой видеоблог.
Оценку дорожной карты и рекомендации по ее развитию и дальнейшей работе сообщества дали эксперты: заместитель директора Российского центра содействия молодым специалистам Владимир Уткин, заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга Юдина и директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.
Молодые инженеры также приняли участие в мастер-классах, посвященных командной работе, оценке бизнес-проектов и лидерству.
Завершением конференции стал Всероссийский энергоквиз #ВместеЯрче - 2020, который реализуется в рамках Всероссийского квиза по энергосбережению «Энергия поколения» при участии Иркутского национального исследовательского технического университета - победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.
Организаторы первой конференции сообщества #Молодые_Инженеры: фонд «Надежная смена» и вузы – победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
Конференция проводится при поддержке Минэнерго России и Федерального агентства по делам молодежи.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter