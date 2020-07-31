30 июля 2020 года состоялась первая конференция сообщества #Молодые_Инженеры – неформального сообщества студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Цель сообщества #Молодые_Инженеры – служить социальным лифтом для молодежи, содействовать укреплению кадрового потенциала топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России, популяризировать инженерные профессии, инженерно-техническое образование и развитие новых и инновационных технологий.

«Первая конференция #Молодые_Инженеры объединила 200 активистов из 43 регионов России, представляющих 46 компаний ТЭК и 89 вузов. Также к конференции присоединились наши коллеги из Республики Беларусь. Планируется, что до конца года активисты сообщества вовлекут в проекты 25 000 студентов и молодых специалистов, а к 2025 году сообщество будет включать уже 50 000 человек»,

- прокомментировал директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Он отметил, что создание сообщества #Молодые_Инженеры было поддержано подписанием в рамках ПМЭФ – 2019 соглашения о взаимодействии между Минэнерго России и Федеральным агентством по делам молодежи.

Участников конференции приветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«Сегодня Россия развивается как высокотехнологичное и социальное государство. Сообщество #Молодые_Инженеры тому достойное подтверждение. Оно объединяет два этих свойства: как инженеры вы развиваете технологии, а как граждане своей страны строите социальное общество, – отметил Андрей Платонов. – Здорово, что молодежь проявляет инициативу, объединяется в сообщества и вместе делает интересное дело. Когда в отрасль приходят молодые заинтересованные люди, способные развивать новые технологии и воплощать масштабные проекты, это приводит к качественному прорыву в развитии. Уверен, конференция поможет вам расширить кругозор, определить траекторию личного развития, завести интересные знакомства и выстроить стратегическую работу всего сообщества».

От имени Министерства энергетики РФ к молодым инженерам обратилась заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга Юдина.

«Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК. Эту работу мы ведем вместе с единомышленниками, среди которых Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования, вузы и компании».

Ольга Юдина рассказала о возможностях, которые дает молодежи участие в проектах Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования :

Конференция прошла в формате стратегической сессии: участники в составе рабочих групп обсудили цели и задачи сообщества и совместными усилиями разработали дорожную карту его развития до середины 2021 года.

Дорожная карта развития сообщества включает профориентацию для знакомства молодежи с инженерными профессиями и привлечения молодых специалистов на предприятия ТЭК и поддержку молодых специалистов через укрепление связей внутри компаний, конкурсы для молодежи и создание единого коммуникационного пространства.

Особое внимание сообщество намерено уделить развитию профессиональных навыков и soft skills участников и активной работе на действующих площадках для молодежи.

Молодые инженеры предусмотрели также интенсивные коммуникации: освещение деятельности сообщества в социальных сетях, челленджи и конкурсы для молодежи и отраслевой видеоблог.

Оценку дорожной карты и рекомендации по ее развитию и дальнейшей работе сообщества дали эксперты: заместитель директора Российского центра содействия молодым специалистам Владимир Уткин, заместитель директора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга Юдина и директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Молодые инженеры также приняли участие в мастер-классах, посвященных командной работе, оценке бизнес-проектов и лидерству.

Завершением конференции стал Всероссийский энергоквиз #ВместеЯрче - 2020, который реализуется в рамках Всероссийского квиза по энергосбережению «Энергия поколения» при участии Иркутского национального исследовательского технического университета - победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Организаторы первой конференции сообщества #Молодые_Инженеры : фонд «Надежная смена» и вузы – победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова и Санкт-Петербургский государственный экономический университет .