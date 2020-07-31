В Воронеже торжественно открыт ключевой центр питания наиболее густонаселённой северной части города - подстанция 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА. Энергообъект – один из самых современных в России, построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Инвестиции составили порядка 900 млн рублей. В церемонии приняли участие Губернатор Воронежской области Александр Гусев, Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Подстанция построена в Коминтерновском районе Воронежа с населением более 270 000 человек. Её работа позволит повысить качество и надёжность энергоснабжения потребителей областного центра, а также обеспечить технологическое присоединение новых промышленных, бытовых и социально-значимых объектов. В частности, будут подключены семь жилых комплексов площадью более 400 000 кв. м. Уже заключены договоры с тремя ЖК на выдачу 36,8 МВт мощности.

«В Воронежской области реализуется большое количество различных проектов в области промышленности, жилищного строительства – это ведёт к увеличению потребляемой мощности, необходимости расширения электросетевой инфраструктуры. И энергетики оперативно откликаются на эти запросы, стремятся удовлетворить растущие потребности региона, инвестируя в новое, передовое, оборудование, строя высокотехнологичные центры питания. Мы благодарим «Россети» за сотрудничество и надеемся, что оно и в дальнейшем будет развиваться также плодотворно», - подчеркнул Александр Гусев.

«Это важный шаг на пути реализации Концепции цифровой трансформации группы «Россети» – работы, которую мы активно проводим по всей стране. Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. При этом все примененное здесь оборудование произведено в России. С конца 2017 года группой «Россети» построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, ещё 51 подобный объект мы введём до конца следующего года, в том числе впервые - на Урале, Юге и в Поволжье», – отметил Павел Ливинский.

На подстанции установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ. Применены цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием. На объекте предусмотрены современные программные комплексы на микропроцессорах на базе стандарта МЭК 61850.

Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, поступают по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами также осуществляется дистанционно. Это позволит повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удалённое управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния, а также существенно снизить операционные затраты на обслуживание подстанции.

Компания «Россети» реализуют в Воронежской области ещё целый ряд передовых проектов цифровой трансформации. Введён единый центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Ведутся работы по созданию «Цифровых РЭС» в пилотных районах области - Новоусманском и Рамонском РЭС, где новое цифровое оборудование позволяет в случае технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Это позволило существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на ЛЭП.