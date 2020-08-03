Компания Drax Group* и Национальный системный оператор Великобритании (National Grid Electricity System operator, ESO) в рамках подхода к управлению декарбонизацией энергосистемы, заключили шестилетнее партнерство, предполагающее оказание вспомогательных услуг и экономию средств потребителей в размере до £128 млн в течение всего срока действия соглашения**.

Данный шаг обусловлен переходом энергосистемы Великобритании от традиционных источников энергии к ВИЭ, необходимостью поддержания заданных значений частоты энергосистемы и снижения рисков отключений, требующих, в свою очередь отдельных закупок на рынке регулирования частоты. В соответствии с условиями партнерства ГАЭС Cruachan Power Station, принадлежащая Drax Group, предоставит один из четырех энергоблоков для обеспечения энергосистемы вспомогательными услугами, включая регулирование частоты за счет инерции турбины (традиционно инерция является побочным продуктом кинетической энергии во вращающихся частях агрегатов крупных угольных и газовых ТЭС). В отличие от традиционного способа, энергоблок ГАЭС Cruachan Power Station будет получать энергию из сети для поддержания скорости вращения турбины порядка 600 об/мин.

Таким образом, генерирующий объект продолжает обеспечивать маневренность энергосистемы без выработки электроэнергии, сокращая потребность в сжигании ископаемого топлива. Посредством торгов ESO обеспечил необходимый объем услуг по регулированию частоты, эквивалентный объему, который ранее обеспечивался примерно пятью угольными электростанциями.

Информационно-аналитический ресурс EEOnline

* Drax Group plc. - британская промышленная группа, состоящая из добывающих, перерабатывающих предприятий, а также энергогенерирующей компании.

** Упомянутый подход предусматривает заключение двусторонних соглашений между ESO и пятью энергетческими компаниями (Drax, Rassau Grid Services (Welsh Power), Statkraft, Triton и Uniper) на строительство новых или модификацию существующих активов для предоставления услуг по обеспечению стабильности энергосистемы, находящейся под управлением ESO, с одновременным снижением энергозатрат и выбросов СО2