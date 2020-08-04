Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым субсидии регионам на расширение жилищного строительства будут распределяться с учетом их бюджетной специфики. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.

"Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте "Жилье", будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности", - говорится в сообщении.

Постановление также предусматривает распределение средств на создание инфраструктуры сразу до 2024 года и позволяет расходовать больший объем субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Изменения, утвержденные правительством, помогут нарастить объемы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями", - отмечается в сообщении.

13 июля на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина его участники условились продлить цели развития до 2030 года, внести изменения в течение трех месяцев в нацпроекты в соответствии с новыми целями и синхронизировать их с антикризисным планом.

В соответствии с указом главы государства, основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - должен быть достигнут не к 2024, а к 2030 году.