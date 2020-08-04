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Литва протестировала работу энергосистемы в изолированном режиме

Литва протестировала работу энергосистемы в изолированном режиме

4 августа 2020, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Литве прошли испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме, сообщает ru.DELFI.lt.

"Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid провел частичные испытания работы энергосистемы страны в изолированном режиме. Компания Litgrid сообщила, что они прошли слаженно и уже завершены", - говорится в публикации.

Первые результаты испытания показывают, что производители электроэнергии готовы к изолированной работе в аварийном режиме, управлению частотой и реагированию на ее изменения в случае необходимости.

В испытаниях участвовали 7-й и 9-й блоки электростанции Lietuvos elektrine, Каунассккая термофикационная электростанция, Паневежская электростанция и электростанция компании Orlen Lietuva, а также Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция, перемычка NordBalt и перемычка с Польшей LitPol Link.

Как сообщалось, летом прошлого года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен самое позднее к 2025 году. Общая стоимость трехэтапного проекта синхронизации составляет 1,6 млрд евро.

В мае 2020 года Litgrid сообщила, что в сентябре этого года работу в изолированном режиме будет в очередной раз испытывать энергосистема Калининградской области в связи с планами стран Балтии по синхронизации своих энергосистем с континентальной Европой.

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