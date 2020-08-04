Объем инвестиций в развитие производства Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) за январь-июнь 2020 г. составил 13 млрд 451,87 млн рублей или 101,5% к соответствующему показателю за 1 полугодие 2019 г. Такие данные финансово-экономическая служба Ленинградской АЭС направила в Правительство Ленинградской области.

Заместитель директора по экономике и финансам Ленинградской АЭС Виктор Маслов пояснил: «Кроме работ на новых энергоблоках в соответствии с корпоративной инвестиционной программой на 2020 год ведутся работы по модернизации и строительству комплекса по переработке и хранению РАО, комплекса систем сухого хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом с использованием металлобетонных контейнеров».

Кроме того, по его словам, на атомной станции реализуются мероприятия по обеспечению безопасной и устойчивой работы, модернизации и техническому перевооружению действующих энергоблоков.

В целом Ленинградская АЭС за 1 полугодие 2020 г. произвела продукции на 37 млрд 674,38 млн рублей. Кроме того, за отчётный период Ленинградская АЭС выплатила налогов и взносов в бюджетную систему страны в объёме 3 млрд 18,87 млн рублей. При этом в региональный бюджет Ленинградская АЭС выплатила 1 млрд 791,21 млн рублей, в местный бюджет - 143,56 млн рублей.