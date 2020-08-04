Группа РОСНАНО и УК «Энергосистемы» приступают к созданию первых объектов возобновляемой энергетики на условиях энергосервисных договоров. В рамках совместного проекта планируется строительство пяти автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха (Якутия). В АГЭУ входят солнечная электростанция (СЭС), дизельная установка (ДЭС) и система накопления электроэнергии (СНЭ). Энергоустановка также включает системы автоматизированного управления и удаленного мониторинга.

Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2021 года. Проект позволит снизить потребление дорогостоящего дизельного топлива до двух раз от текущего уровня и сократить воздействие на окружающую среду.

Совместная компания УК «Энергосистемы» и дочерней структуры Группы РОСНАНО — «Комплексные энергетические решения» — в июле выиграла конкурс якутской энергокомпании «Сахаэнерго» (входит в Группу РусГидро) на строительство гибридных установок. Проект строительства пяти АГЭУ оценивается в сумму до 1 млрд руб. В рамках проекта впервые в истории российской энергетики будет применен механизм энергосервисных контрактов. Переход на АГЭУ не приведет к росту тарифов на электроэнергию в якутских поселках, а по истечении 10-летнего периода окупаемости объектов их уровень может быть, наоборот, снижен.

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:

«Этот проект мы рассматриваем как новый этап в развитии возобновляемой энергетики в России. Мы стартовали с крупных СЭС и ВЭС на оптовом рынке, и этот кластер сегодня состоялся. Следующий шаг — изолированные зоны Дальнего Востока. Вопреки общепринятым представлениям, здесь высокий уровень солнечной инсоляции. Однако использование природного потенциала для обеспечение одновременно надежного и экологически чистого энергоснабжения потребителей сдерживало отсутствие гарантированных инструментов возврата инвестиций. Новый механизм энергосервисных контрактов позволит серийно внедрять комплексные инновационные решения для энергоснабжения населенных пунктов, отрезанных от единой энергосистемы».

При создании АГЭУ планируется использовать литий-ионные аккумуляторы российского производства «Лиотех», портфельной компании РОСНАНО. Также анализируется возможность применения другого российского энергетического оборудования. Дальневосточный фонд высоких технологий (создан РОСНАНО, РВК и Фондом развития Дальнего Востока по поручению Владимира Путина и вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева) рассматривает возможность участия в проекте в качестве финансового партнера.

Энергоснабжение в изолированных районах Дальнего Востока сегодня осуществляется преимущественно за счет дизельных электростанций с высокой стоимостью выработки электроэнергии. Себестоимость определяют высокие затраты на дизельное топливо, в том числе на его доставку в удаленные населенные пункты, а также высокий износ оборудования на действующих электростанциях.

Строительство современных гибридных установок позволит снизить объём потребления топлива — сократится время работы дизельных генераторов за счет интеграции в единую систему с солнечными модулями. Использование систем накопления обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение населенных пунктов независимо от погодных условий, а также утренних и вечерних пиков потребления электроэнергии. Дизельные установки заменят на современные и более эффективные по расходу топлива.

В перспективе планируется тиражировать опыт первых энергосервисных АГЭУ на другие населенные пункты Якутии и регионы Дальнего Востока. Для этих целей Группа РОСНАНО и УК «Энергосистемы» рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда, предполагаемый портфель проектов ВИЭ в изолированных районах составит до 500 МВт.

По расчетам партнеров, потенциальный объем локальной ВИЭ-генерации в изолированных зонах Дальнего Востока оценивается в 800 МВт, из них около 500 МВт приходится на проекты Группы РусГидро.

Энергосервисные договоры предполагают финансирование всех работ за счет средств инвесторов, с которыми заключены договоры. Инвестор за счет собственных или кредитных средств осуществляет проектирование, поставку оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию энергообъекта. Возврат инвестиций происходит за счет экономии расходов на топливо в течение 10 лет, после чего энергоустановки переходят в собственность заказчика.