С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» провели тепловизионное обследование 56 высоковольтных подстанций в Анапском, Новороссийском, Крымском, Геленджикском и Абинском районах Краснодарского края. Эти меры необходимы для составления плана ремонтных работ и обеспечения качественной подачи электроэнергии потребителям.

Тепловизор представляет собой инфракрасную камеру, которая способна на расстоянии улавливать тепловое излучение оборудования и обнаруживать очаги повышенного нагрева, выявить которые при визуальном осмотре невозможно. С помощью тепловизора специалисты Юго-Западных электросетей выполнили обследование 56 подстанций, обеспечивающих электроэнергией потребителей и несколько десятков социальных объектов в пяти районах Кубани.

Полученные данные энергетики филиала используют при составлении планов ремонтных работ и технического обслуживания. Это позволяет сократить объем, срок и стоимость ремонта и увеличить положительность эксплуатация элементов энергооборудования. А в случае обнаружения аварийного дефекта - организовать неотложный ремонт.

– На сегодняшний день это самый современный, наиболее точный и безопасный метод выявления дефектов и предотвращения аварийных ситуаций. Контроль электрооборудования с помощью тепловизора позволяет на ранних стадиях выявить скрытые дефекты, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом, – отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная». В число потребителей Юго-Западных электросетей входят такие энергоемкие и ответственные потребители, как комбинат «Новоросцемент», управление «Черномортранснефть», десятки винзаводов и других предприятий АПК.