ООО "Аэропорт "Мирный" (принадлежит ПАО "АЛРОСА") объявило тендер на строительство нового аэропортового комплекса за 7,19 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен "под ключ" построить аэропортовый комплекс "Мирный", в том числе разработать рабочую документацию, закупить и поставить оборудование, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

В перечне объектов строительства - служебно-техническая территория, очистные сооружения ливневого стока, а также аэровокзальный комплекс, который включает в себя здание аэровокзала, таможенный пункт и привокзальную площадь. Общая площадь застройки составит 7 тыс. 886,5 кв. м.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 сентября 2020 года. Итоги планируется подвести 8 декабря. Завершить строительно-монтажные и пусконаладочные работы предполагается до 30 сентября 2023 года, ввод в эксплуатацию - до 31 декабря 2023 года.

Между тем, продолжается конкурс на строительство ВПП в аэропорту Мирного. Как сообщалось, в апреле ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (структура Росавиации) объявляло конкурс на строительство ВПП в аэропорту Мирного за 9,7 млрд рублей. Он был признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Однако турецкая АО "АНТ Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети" (турецкий строительный холдинг Ant Yapi) направила жалобу в ФАС России о признании незаконным решения комиссии объявить конкурс несостоявшимся.

Жалоба была признана обоснованной, и, согласно предписанию ФАС, заявки вновь принимаются.

Окончательная дата подачи заявок - 17 августа, их рассмотрение состоится 24 августа.

По условиям конкурса подрядчику предстоит построить искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, радиотехническое и метеорологическое оборудование, водосточно-дренажную систему и другие объекты.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2023 года.

Новый аэропорт расположится в 3 км от действующего. Предусматривается строительство искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 2,86 тыс. м, перрона на 18 мест стоянок воздушных судов разных классов, системы рулежных дорожек, аэровокзального комплекса пропускной способностью 300 пассажиров в час, топливозаправочного комплекса мощностью 1,5 тыс. тонн хранения авиационного ГСМ, грузового терминала, аварийно-спасательной станции и других объектов служебно-технической территории аэропорта.

Действующий аэропорт Мирного расположен в 4 км от города, является базовым для АО "Авиакомпания "АЛРОСА", принимает самолеты семейств Ил, Ан, Як, Ту, Airbus, Boeing, Sukhoi Superjet 100, Bombardier, вертолеты всех типов.