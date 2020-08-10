В первом полугодии 2020 года специалисты «Россети Волга» отремонтировали свыше 16 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4 – 220 кВ. В ходе плановых работ энергетики заменили более 42 тыс. изоляторов, 391 км провода и 60 км грозотроса, около 7,5 тыс. опор, смонтировали 4,5 тыс. птицезащитных устройств.

С целью недопущения технологических нарушений, вызываемых падением веток древесно-кустарниковой растительности на провода, произведена расчистка просек линий электропередачи на площади 2,5 тыс. га.

На подстанциях 35 кВ и выше выполнен капитальный, средний и текущий ремонт 1,7 тыс. силовых трансформаторов 35-110 кВ, 2,6 тыс. выключателей 6-110 кВ, 1,1 тыс. разъединителей 35-110 кВ, более 400 отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ, заменено 64 трансформаторных ввода 35-110 кВ.

В сегменте электрических сетей напряжением 0,4 кВ отремонтировано более 2,7 тыс. трансформаторных подстанций, свыше 300 трансформаторов 6-10/0,4 кВ, порядка 150 выключателей.

По итогам второго квартала затраты энергетиков на ремонтные работы составили порядка 698 млн рублей.

Ремонт оборудования на объектах электросетевого комплекса «Россети Волга» в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, Республике Мордовия и в Чувашской Республике реализуется в соответствии с намеченными графиками. Своевременное выполнение утвержденных планов позволит подготовить электросетевой комплекс компании к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 годов и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.