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Еврокомиссия обсуждает стратегию развития шельфовой ветроэнергетики

Еврокомиссия обсуждает стратегию развития шельфовой ветроэнергетики

10 августа 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОКОМИССИЯ, ЕВРОПА, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Еврокомиссия объявила о проведении публичных консультаций по стратегии ЕС в области развития шельфовой ветроэнергетики, чтобы определить ее ключевые направления и оценить перспективы интеграции ВЭС в энергосистемы на периоды до 2030 и 2050 гг.

Данная инициатива, прежде всего, затрагивает ветропарки, строящиеся и планируемые к строительству на шельфе, вместе с тем, будет учитываться также потенциал плавучих ветровых и солнечных станций, технологий накопления энергии и использования энергии приливов и волн океанов. Будущая стратегия охватывает все европейские моря (Северное, Балтийское, Средиземное и Черное) и Атлантический океан. Более того, она станет важной частью программы ЕС «Зеленый курс» (European Green Deal), целью которой является превращение Европы к 2050 г. в первую часть света с нулевым уровнем выбросов СО2. Для достижения этой цели, по предварительной оценке, суммарная мощность шельфовых ветропарков к 2050 г. должна вырасти минимум до 240 ГВт по сравнению с 22 ГВт в 2019 г. (при наиболее благоприятных условиях – до 450 ГВт).

Предложения Еврокомиссии по стратегии связаны с масштабным планом ЕС по преодолению социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В плане, одобренном Европарламентом в июле 2020 г., предусмотрена, в том числе, необходимая схема финансирования на основе долгосрочного бюджета на 2021-2027 гг. в размере € 1 100 млрд. Итоговый документ по итогам публичных консультаций Еврокомиссия должна опубликовать до конца 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

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